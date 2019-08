Esp : Neymar, Pogba, Eriksen… Le Real veut finir le mercato en beauté

Dans : Mercato, Liga.

Régulièrement interrogé sur le mercato du Real Madrid, Zinédine Zidane ne ferme aucune porte.

L’entraîneur madrilène assure que tout peut arriver d’ici la fermeture du marché des transferts lundi. Y compris la signature d’une pointure. Dans les rêves les plus fous du président Florentino Pérez, la Maison Blanche finira par arracher Neymar. Le dirigeant est un grand admirateur du Brésilien et se tient à l’affût en cas d'opportunité pour un prêt. Mais compte tenu des dernières avancées mardi, le FC Barcelone a une bonne longueur d’avance. Pas de quoi affecter Zinédine Zidane, beaucoup plus intéressé par son compatriote Paul Pogba.

Selon le quotidien Marca, les deux Français espèrent toujours se réunir à Madrid. Le problème, c’est que Manchester United, qui n’a aucun intérêt à perdre son milieu après la fin du mercato anglais, continue de réclamer 200 M€. A ce montant, le Real aurait besoin de grosses ventes, ce qui paraît assez improbable. A noter que nos confrères n’écartent pas les dossiers Christian Eriksen et Donny van de Beek, deux pistes qui ne dépendraient plus que du feu vert de Zidane. Quoi qu’il arrive, les Merengue devraient donc terminer en beauté.