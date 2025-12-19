ICONSPORT_280337_0086

CdF : Lens passe en 16es sans trembler

Coupe de France19 déc. , 22:54
parMehdi Lunay
0
32e de finale de la Coupe de France :
Leader de Ligue 1, le RC Lens assure aussi en Coupe de France. Les Sang et Or dominaient facilement Feignies-Aulnoye (N2) à Bollaert. Un succès 3-1 grâce à une tête victorieuse de Rayan Fofana, un but du Saoudien Abdulhamid et un coup-franc direct de Bulatovic. Bonte réduisait l'écart pour les amateurs du Nord en fin de match. Le gardien de Feignies réussissait l'exploit d'arrêter deux penalties lensois pendant le match (Sotoca et Sarr). Lens poursuit sa route dans une compétition qu'il rêve de gagner, ce qui n'est jamais arrivé dans son histoire.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

l om met les choses au clair avec neymar iconsport 257250 0005 396403
Foot Mondial

Pour Neymar, l’argent n’est vraiment pas un problème

ICONSPORT_280333_0093
Coupe de France

CdF : Brest sorti à Avranches, Angers s'en sort de justesse

Fil Info

19 déc. , 23:01
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
19 déc. , 23:00
Pour Neymar, l’argent n’est vraiment pas un problème
19 déc. , 22:59
CdF : Brest sorti à Avranches, Angers s'en sort de justesse
19 déc. , 22:40
TV : Ligue1+ à 20 euros par mois, il envoie son RIB
19 déc. , 22:20
Monaco et Akliouche, alerte rouge
19 déc. , 22:00
OGC Nice : Le traquenard de Rivère dénoncé sur L'Equipe
19 déc. , 21:30
Ils se moquent des Fennecs, l’Algérie va les choquer
19 déc. , 21:00
Viré par Nantes, Luis Castro intéresse déjà l'ASSE

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique ridiculise le mercato avec deux noms

C'est le projet Titi et il se met en place donc si Lucho le sent comme ça, faisons lui confiance

TV : Ligue1+ à 20 euros par mois, il envoie son RIB

Clairement 20 € l'intégral c est donné

PSG : Luis Enrique ridiculise le mercato avec deux noms

Pas d'inquiétude ok mais bon un ou deux renforts pk pas ....

« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire

Déjà la boîte de kleenex …🤧🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

Champion du Monde, Tess 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading