Ils se moquent des Fennecs, l’Algérie va les choquer

Loin d’être favorite, l’Algérie aborde la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avec de grandes ambitions. Le milieu des Fennecs Himad Abdelli rêve de déjouer les pronostics en soulevant le trophée au Maroc.

Même en étant blessé, j’avais l’espoir, a réagi l’Angevin dans un entretien accordé à Foot Mercato. Je regardais la liste, je me disais, bon, on ne sait jamais. Maintenant, là j’ai l’opportunité de retrouver l’équipe nationale. Je vais saisir ma chance à fond comme je l’ai toujours fait car pour moi, l’équipe nationale est au-dessus de tout. » Initialement absent de la liste de Vladimir Petkovic, Himad Abdelli sera bien de la partie . Le milieu d’Angers va rejoindre l’Algérie pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations après le forfait d’Houssem Aouar. «, a réagi l’Angevin dans un entretien accordé à Foot Mercato.

En grande forme avec le SCO, l’ancien joueur du Havre espère bien poursuivre sur sa lancée en sélection. Himad Abdelli se verrait bien remporter la compétition au Maroc, et ce malgré les commentaires plutôt négatifs sur les Fennecs. A l’image du consultant Samir Nasri, de nombreux observateurs doutent du sélectionneur Vladimir Petkovic et de son équipe. Une réelle source de motivation pour l’Algérie.

On va peut-être choquer plus d'une sélection - Himad Abdelli

« En tant qu’Algérien, je vais te dire, In Shaa Allah, on gagne, a annoncé le milieu relayeur. Après, c’est sûr quand tu vois, les deux dernières CAN, on est sorti en poules, ça a été dur. Je pense qu’il y a eu du changement, du nouveau. On va peut-être choquer plus d’une sélection parce que maintenant, les gens s’attendent à qu’on sorte en poules, c’est à nous de les choquer. Je pense qu’au Maroc, on a toutes nos chances, parce que les installations vont être bonnes, les terrains vont être bons. » En phase de groupes, les Fennecs affronteront le Soudan, le Burkina Faso et la Guinée Equatoriale.