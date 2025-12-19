OGC Nice : Le traquenard de Rivère dénoncé sur L'Equipe

Dans un OGC Nice en pleine crise, Fabrice Bocquet a quitté le poste de président du club ce vendredi. En duo avec Maurice Cohen, Jean-Pierre Rivère est revenu aux affaires pour la troisième fois. Un retour surprise qui serait bien prémédité selon Loïc Tanzi.

Après 9 défaites de suite toutes compétitions confondues, le fusible niçois a sauté. La personne sacrifiée n'était pas l'entraîneur Franck Haise mais plutôt son président Fabrice Bocquet. Nommé l'été dernier, il quitte l' OGC Nice d'un commun accord avec l'actionnaire britannique Ineos. Pour le remplacer, le club azuréen n'a pas été très original. Deux anciens présidents se sont unis pour diriger le Gym. Patron du club de 2002 à 2009, Maurice Cohen sera vice-président délégué. Jean-Pierre Rivère redevient président pour un troisième mandat alors que le deuxième s'était achevé en août dernier.

L'OGCN et la mairie, le plan de Rivère dévoilé

faire quelque chose pour le club » actuellement 13e de en mission jusqu’à la fin du championnat actuel », assurant cette tâche à titre bénévole. Un retour en bon samaritain qui ne dupe pas Loïc Tanzi. Suiveur averti des Aiglons, le journaliste de L'Equipe a attaqué le nouveau président du Gym. Il indique que Rivère avait préparé son coup, suivant un double objectif : racheter le club dans le futur et prendre la mairie de Nice aux côtés d'Eric Ciotti. En conférence de presse, Rivère a donné les raisons de son retour. Désespéré de voir Nice peiner cette saison, il a confié vouloir «» actuellement 13e de Ligue 1 . Il se dit «», assurant cette tâche à titre bénévole. Un retour en bon samaritain qui ne dupe pas Loïc Tanzi. Suiveur averti des Aiglons, le journaliste dea attaqué le nouveau président du Gym. Il indique que Rivère avait préparé son coup, suivant un double objectif : racheter le club dans le futur et prendre la mairie de Nice aux côtés d'Eric Ciotti.

« Tout ce qu’il a fait c’est savonner la planche de Fabrice Bocquet, d’Ineos depuis le début. Aujourd’hui, Jean-Pierre Rivère c’est juste un homme qui veut exister via l’OGC Nice, qui veut essayer de racheter Nice via des entrepreneurs et ça il ne le dit pas. […] Il revient dans un club où il a été voir les supporters il y a 2 semaines pour dire que l’actionnaire faisait n’importe quoi. Aujourd’hui, il a dit « J’ai appelé Jim Ratcliffe pour dire est-ce que vous avez besoin de moi ». En fait, il fait tout en coulisses depuis des semaines, il n’est jamais parti du club. Et surtout, il n’a pas d’ambitions politiques... Il ne revient pas pour se remettre sur le devant de la scène et pour gagner derrière les municipales... Tout est calculé », a t-il lâché sur La Chaîne L'Equipe.

De quoi semer le trouble sur la réelle stratégie de Jean-Pierre Rivère à l'OGC Nice. Néanmoins, le sportif va vite déterminer la pertinence de ce retour. Si les Aiglons renouent avec la victoire, notamment contre Saint-Etienne en coupe de France dimanche, le président niçois aura acquis la légitimité nécessaire pour son court intérim.