ICONSPORT_280321_0002

OGC Nice : Le traquenard de Rivère dénoncé sur L'Equipe

OGC Nice19 déc. , 22:00
parMehdi Lunay
0
Dans un OGC Nice en pleine crise, Fabrice Bocquet a quitté le poste de président du club ce vendredi. En duo avec Maurice Cohen, Jean-Pierre Rivère est revenu aux affaires pour la troisième fois. Un retour surprise qui serait bien prémédité selon Loïc Tanzi.
Après 9 défaites de suite toutes compétitions confondues, le fusible niçois a sauté. La personne sacrifiée n'était pas l'entraîneur Franck Haise mais plutôt son président Fabrice Bocquet. Nommé l'été dernier, il quitte l'OGC Nice d'un commun accord avec l'actionnaire britannique Ineos. Pour le remplacer, le club azuréen n'a pas été très original. Deux anciens présidents se sont unis pour diriger le Gym. Patron du club de 2002 à 2009, Maurice Cohen sera vice-président délégué. Jean-Pierre Rivère redevient président pour un troisième mandat alors que le deuxième s'était achevé en août dernier.

L'OGCN et la mairie, le plan de Rivère dévoilé

En conférence de presse, Rivère a donné les raisons de son retour. Désespéré de voir Nice peiner cette saison, il a confié vouloir « faire quelque chose pour le club » actuellement 13e de Ligue 1. Il se dit « en mission jusqu’à la fin du championnat actuel », assurant cette tâche à titre bénévole. Un retour en bon samaritain qui ne dupe pas Loïc Tanzi. Suiveur averti des Aiglons, le journaliste de L'Equipe a attaqué le nouveau président du Gym. Il indique que Rivère avait préparé son coup, suivant un double objectif : racheter le club dans le futur et prendre la mairie de Nice aux côtés d'Eric Ciotti.
« Tout ce qu’il a fait c’est savonner la planche de Fabrice Bocquet, d’Ineos depuis le début. Aujourd’hui, Jean-Pierre Rivère c’est juste un homme qui veut exister via l’OGC Nice, qui veut essayer de racheter Nice via des entrepreneurs et ça il ne le dit pas. […] Il revient dans un club où il a été voir les supporters il y a 2 semaines pour dire que l’actionnaire faisait n’importe quoi. Aujourd’hui, il a dit « J’ai appelé Jim Ratcliffe pour dire est-ce que vous avez besoin de moi ». En fait, il fait tout en coulisses depuis des semaines, il n’est jamais parti du club. Et surtout, il n’a pas d’ambitions politiques... Il ne revient pas pour se remettre sur le devant de la scène et pour gagner derrière les municipales... Tout est calculé », a t-il lâché sur La Chaîne L'Equipe.

Lire aussi

Le président de Nice jette l’épongeLe président de Nice jette l’éponge
De quoi semer le trouble sur la réelle stratégie de Jean-Pierre Rivère à l'OGC Nice. Néanmoins, le sportif va vite déterminer la pertinence de ce retour. Si les Aiglons renouent avec la victoire, notamment contre Saint-Etienne en coupe de France dimanche, le président niçois aura acquis la légitimité nécessaire pour son court intérim.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

l om met les choses au clair avec neymar iconsport 257250 0005 396403
Foot Mondial

Pour Neymar, l’argent n’est vraiment pas un problème

ICONSPORT_280333_0093
Coupe de France

CdF : Brest sorti à Avranches, Angers s'en sort de justesse

ICONSPORT_280337_0086
Coupe de France

CdF : Lens passe en 16es sans trembler

Fil Info

19 déc. , 23:01
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
19 déc. , 23:00
Pour Neymar, l’argent n’est vraiment pas un problème
19 déc. , 22:59
CdF : Brest sorti à Avranches, Angers s'en sort de justesse
19 déc. , 22:54
CdF : Lens passe en 16es sans trembler
19 déc. , 22:40
TV : Ligue1+ à 20 euros par mois, il envoie son RIB
19 déc. , 22:20
Monaco et Akliouche, alerte rouge
19 déc. , 21:30
Ils se moquent des Fennecs, l’Algérie va les choquer
19 déc. , 21:00
Viré par Nantes, Luis Castro intéresse déjà l'ASSE

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique ridiculise le mercato avec deux noms

C'est le projet Titi et il se met en place donc si Lucho le sent comme ça, faisons lui confiance

TV : Ligue1+ à 20 euros par mois, il envoie son RIB

Clairement 20 € l'intégral c est donné

PSG : Luis Enrique ridiculise le mercato avec deux noms

Pas d'inquiétude ok mais bon un ou deux renforts pk pas ....

« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire

Déjà la boîte de kleenex …🤧🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

Champion du Monde, Tess 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading