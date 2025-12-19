CdF : Brest sorti à Avranches, Angers s'en sort de justesse

32es de finale de la Coupe de France :

Deux équipes de Ligue 1 évoluaient à l'extérieur ce vendredi soir et elles ont peiné toutes les deux face à des amateurs spécialistes. Brest se prenait les pieds dans le tapis à Avranches. Accrochés 1-1 à 10 contre 11, les hommes d'Eric Roy cédaient aux tirs au but (5-4). Angers était aussi amené aux tirs au but par Les Herbiers (0-0). Mais, le SCO s'en sortait 6-5 au terme de la séance.

Dans les autres matchs, Laval gagnait le choc 100% Ligue 2 à Guingamp (1-0). Finaliste la saison passée, Reims se baladait à Croix 4-0. Montpellier et Le Mans l'emportaient à Canet en Roussillon (1-0) et Périgny (2-1).