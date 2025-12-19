Pour Neymar, l’argent n’est vraiment pas un problème

En fin de contrat à Santos, Neymar n’a pas encore tranché pour son avenir. Les discussions se poursuivent en vue d’une prolongation. Mais une chose est sûre, c’est que l’aspect salarial ne bloquera pas les échanges entre les deux parties.

Après le maintien décroché avec Santos, Neymar se lance vers un défi au moins aussi excitant. Le milieu offensif de 33 ans évolue encore loin de son meilleur niveau. Mais le Brésilien a pour ambition de disputer la Coupe du monde 2026 avec la Seleção. La tâche s’annonce difficile pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain qui n’a pas les faveurs du sélectionneur Carlo Ancelotti. Son prochain choix de carrière pourrait donc s’avérer décisif.

Je vais vous demander de la sensibilité parce qu'il est évident que c'est un sujet très important, a confié le dirigeant au média local ge. Bien sûr, nous avons beaucoup parlé. Il est à Santos parce qu'il le veut, et il veut être ici parce qu'il est heureux à Santos. L'aspect financier n'a jamais été un obstacle, ni une raison pour expliquer un départ. » En fin de contrat, Neymar semble se diriger vers une prolongation à Santos . En tout cas, son directeur sportif Alexandre Mattos n’est pas inquiet et assure que l’aspect salarial ne bloquera pas les négociations. «, a confié le dirigeant au média local ge.

« Quand il est arrivé, Neymar savait que l'équipe était en reconstruction, que nous venions de Serie B et qu'il serait difficile de lutter pour le championnat brésilien, même si nous travaillions pour cela. Neymar est ici parce qu'il le veut, et je le vois très heureux, a souligné le DS. Je pense que c'est quelque chose qui se fera naturellement. C'est sa maison et on l'accueillera toujours à bras ouverts. Je pense que cela se fera naturellement, en temps voulu. Il est en vacances, il doit régler quelques affaires, et le président gère la situation comme il se doit. » Pour atteindre son objectif, le choix de la stabilité paraît plus pertinent pour Neymar.