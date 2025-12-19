l om met les choses au clair avec neymar iconsport 257250 0005 396403

Pour Neymar, l’argent n’est vraiment pas un problème

Foot Mondial19 déc. , 23:00
parEric Bethsy
0
En fin de contrat à Santos, Neymar n’a pas encore tranché pour son avenir. Les discussions se poursuivent en vue d’une prolongation. Mais une chose est sûre, c’est que l’aspect salarial ne bloquera pas les échanges entre les deux parties.
Après le maintien décroché avec Santos, Neymar se lance vers un défi au moins aussi excitant. Le milieu offensif de 33 ans évolue encore loin de son meilleur niveau. Mais le Brésilien a pour ambition de disputer la Coupe du monde 2026 avec la Seleção. La tâche s’annonce difficile pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain qui n’a pas les faveurs du sélectionneur Carlo Ancelotti. Son prochain choix de carrière pourrait donc s’avérer décisif.

Lire aussi

Battu par le PSG, Flamengo appelle NeymarBattu par le PSG, Flamengo appelle Neymar
En fin de contrat, Neymar semble se diriger vers une prolongation à Santos. En tout cas, son directeur sportif Alexandre Mattos n’est pas inquiet et assure que l’aspect salarial ne bloquera pas les négociations. « Je vais vous demander de la sensibilité parce qu'il est évident que c'est un sujet très important, a confié le dirigeant au média local ge. Bien sûr, nous avons beaucoup parlé. Il est à Santos parce qu'il le veut, et il veut être ici parce qu'il est heureux à Santos. L'aspect financier n'a jamais été un obstacle, ni une raison pour expliquer un départ. »
« Quand il est arrivé, Neymar savait que l'équipe était en reconstruction, que nous venions de Serie B et qu'il serait difficile de lutter pour le championnat brésilien, même si nous travaillions pour cela. Neymar est ici parce qu'il le veut, et je le vois très heureux, a souligné le DS. Je pense que c'est quelque chose qui se fera naturellement. C'est sa maison et on l'accueillera toujours à bras ouverts. Je pense que cela se fera naturellement, en temps voulu. Il est en vacances, il doit régler quelques affaires, et le président gère la situation comme il se doit. » Pour atteindre son objectif, le choix de la stabilité paraît plus pertinent pour Neymar.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale

ICONSPORT_280333_0093
Coupe de France

CdF : Brest sorti à Avranches, Angers s'en sort de justesse

ICONSPORT_280337_0086
Coupe de France

CdF : Lens passe en 16es sans trembler

Fil Info

19 déc. , 23:01
CdF : Programme TV et résultats des 32es de finale
19 déc. , 22:59
CdF : Brest sorti à Avranches, Angers s'en sort de justesse
19 déc. , 22:54
CdF : Lens passe en 16es sans trembler
19 déc. , 22:40
TV : Ligue1+ à 20 euros par mois, il envoie son RIB
19 déc. , 22:20
Monaco et Akliouche, alerte rouge
19 déc. , 22:00
OGC Nice : Le traquenard de Rivère dénoncé sur L'Equipe
19 déc. , 21:30
Ils se moquent des Fennecs, l’Algérie va les choquer
19 déc. , 21:00
Viré par Nantes, Luis Castro intéresse déjà l'ASSE

Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique ridiculise le mercato avec deux noms

C'est le projet Titi et il se met en place donc si Lucho le sent comme ça, faisons lui confiance

TV : Ligue1+ à 20 euros par mois, il envoie son RIB

Clairement 20 € l'intégral c est donné

PSG : Luis Enrique ridiculise le mercato avec deux noms

Pas d'inquiétude ok mais bon un ou deux renforts pk pas ....

« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire

Déjà la boîte de kleenex …🤧🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

Champion du Monde, Tess 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading