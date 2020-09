Esp : Cavani au Real Madrid, une accusation fracassante

Dans : Mercato.

Les jours passent et Edinson Cavani n'a toujours pas trouvé un club, même si son nom circule en Espagne et en Italie. Au Real Madrid, on ne pense pas vraiment au Matador.

Lorsqu’il a quitté le Paris Saint-Germain à la fin du mois de juin, après avoir balayé d’un revers de la main un CDD de deux mois proposé par Leonardo, Edinson Cavani ne se doutait probablement pas qu’à une semaine de la fin du mercato il serait encore au chômage. Pourtant ce ne sont pas les pistes qui ont manqué pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG, évoqué dans les plus grands clubs européens sans que cela se concrétise. Pour expliquer cette situation assez improbable, on a beaucoup parlé de l’appétit financier féroce d’Edinson Cavani, lequel exige un salaire très conséquent et qui aurait fait reculer de nombreux clubs. Mais en Espagne, on a également une autre explication, car l’attaquant uruguayen semble avoir hérité d’une réputation pas très sympathique.

Dimanche soir, lors de la très populaire émission Carrusel Deportivo, sur la Cadena Ser, Jesus Gallego, un journaliste vedette en Espagne, a été interrogé sur l’éventuel intérêt pour le Real Madrid de faire signer Edinson Cavani d’ici la fin du mercato estival. Et sa réponse a été brutale et en dit long sur ce qu’il se dit d’El Matador de l’autre côté des Pyrénées. « Cavani ? Moi je ne le signe pas, car il devra seulement jouer 15 minutes et le connaissant, il sera en colère par rapport à cette situation », a expliqué le journaliste, qui estime que l'ancien parisien n'accepte pas d'être un remplaçant de luxe et que cela tournera vite au vinaigre si cela devait être le cas.