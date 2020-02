Esp : Barcelone lève la clause à 18 ME de Martin Braithwaite !

Dans : Mercato.

Alors que plusieurs noms d’attaquants de Liga avaient circulé pour renforcer les rangs du FC Barcelone, c’est finalement Martin Braithwaite qui devrait débarquer en Catalogne.

Privé d’Ousmane Dembélé pour les six prochains mois, le FC Barcelone a pris la décision de recruter un joker médical. Et contre toute attente, c’est Martin Braithwaite, l’ancien attaquant de Toulouse qui évolue désormais à Leganés, qui est tout proche de rejoindre les Blaugranas. Selon les dernières informations obtenues par le grand quotidien espagnol Sport, le FC Barcelone a acté la décision de lever la clause libératoire de Braithwaite, laquelle s’élève à 18 ME. Le transfert le plus surprenant de l’année 2020, sans aucun doute…