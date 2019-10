Emiliano Sala : Cardiff refuse de payer 6ME et va au TAS

Dans : Mercato, FC Nantes, Premier League.

Lundi, la FIFA avait annoncé qu'elle exigeait de Cardiff le paiement de 6ME au FC Nantes dans le cadre du transfert d'Emilano Sala en janvier dernier. Le club gallois, qui avait pourtant officialisé la signature de l'attaquant argentin, avait ensuite contesté l'opération suite au décès accidentel d'Emiliano Sala lors d'un déplacement en avion entre Nantes et Cardiff. Et ce mercredi, le club désormais en D2 anglaise, a annoncé qu'il refusait de payer ces 6ME et qu'il portait l'affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport comme les textes de la FIFA le permettent. Minables depuis le début, les dirigeants de Cardiff ont décidé d'aller jusqu'au bout.