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Eli Junior Kroupi

Eli Junior Kroupi a choisi son club de rêve, ce n'est pas le PSG

Mercato10 mai , 18:00
parMehdi Lunay
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Véritable sensation en Premier League cette saison, Eli Junior Kroupi sera l'attraction du prochain mercato. Le jeune Français est sur les tablettes de Barcelone notamment. L'intérêt est réciproque.
A 19 ans, Eli Junior Kroupi a presque mis l'Angleterre à ses pieds. Arrivé directement de Lorient en Ligue 2 l'été dernier, le jeune attaquant n'a pas trainé pour s'acclimater à la Premier League. Il a inscrit 12 buts avec Bournemouth en championnat alors qu'il a démarré l'exercice sur le banc. Surtout, sa marge de progression semble colossale. Kroupi a tout pour devenir l'attaquant star de demain. Les grosses écuries européennes l'ont compris et surveillent de près sa situation. Le PSG est un candidat crédible mais Barcelone avance beaucoup plus vite que les Parisiens.

Kroupi rêve de Barcelone

Le club catalan s'est lancé à l'assaut du joueur de Bournemouth selon le quotidien local Sport. Les Blaugranas voient en lui le successeur de Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque. Le Polonais est annoncé sur le départ cet été. Eli Junior Kroupi aura un certain coût pour les dirigeants barcelonais. Fort heureusement, le Barça possède un bel avantage dans ce dossier puisqu'il a la préférence du jeune homme.
L'ancien lorientais rêve de jouer à Barcelone depuis son enfance, selon les informations de Sport. Une admiration qui ouvre la voie d'un transfert pour les dirigeants catalans. Il faudra quand même régler une indemnité conséquente auparavant. Bournemouth est très gourmand avec sa pépite française. Dernièrement, une somme attendue de 92 millions d'euros (80 millions de livres sterling) avait filtré dans la presse anglaise. Les négociations seront rudes mais le leader de Liga possède désormais un levier précieux pour espérer baisser la note finale.
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Soit pas jaloux.....et peut-être une 2 eme etoiles

Real : Kylian Mbappé exfiltré vers Arsenal ?

stats incroyables mais mentalité de merde ! il avait les même au PSG mais a jamais absent lors des grands rdv ! sauf qu ele foot c'est en équipe ! et le PSG l'a bien compris ! sans Mraté il est plus fort que jamais ! comme quoi avoir de stats de malade n'aide pas a faire gagne rune equipe ! dons etre nous on s'en tape de ce joueur ! il la gagnera jamais cette coupe !

Real : Kylian Mbappé exfiltré vers Arsenal ?

mdr ! il est fort ! mais trop con pour comprendre qu ele foot c'est pas un attaquant versatile ! mai sune equipe ! la preuve il a foutu la merde au PSG ! louis dis l'année prochaine on sera meilleur sans lui ! Nous avons gagné la LDC nouvelle formule ! première du nom ! que dire de mieux =que cette évidence ! en parallèle le real a sombré ! Et puis un autre problème de taille Mraté est bon quand l’équipe en face est faible ! sinon il existe pas ! il nous a fait perdre la LDC a cause de cela ! abs lors des grands moments ! c'est une honte ce joueurs ! il brille quand il y a personnes et est invisible quand en fac eil y a du lourd ! voila l eprobleme de Mraté un joueurs qui sera a jamais un raté car il gagnera jamais la LDC ! surtout s'il change pas ! et quan dle PSG gagnera sa seconde LDC de suite ! il pourra bien chialer a grosse larme !mais je pense qu'il aura toujours pas compris qui est le cancer et probleme dans chaques equipes ou il sera ! sauf s'il change ! lol !

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Sergio, c'est tout ce que tu as trouvé comme réplique ridicule à ton image ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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