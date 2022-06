Ekitike pour 36 millions d'euros, l'avion arrive de Newcastle

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Cette fois-ci, c'est bon. Newcastle va s'offrir le jeune attaquant de Reims Hugo Ekitike. Après un refus l'hiver dernier, le prodige de 19 ans a donné son accord pour cet été. Les Magpies avaient réussi juste avant à s'entendre avec le Stade de Reims sur le transfert.

Kylian Mbappé n'était pas le seul jeune attaquant français de Ligue 1 à être convoité par l'étranger pour cet été. C'était aussi le cas d'Hugo Ekitike. A 19 ans, il a réalisé sa première saison complète en professionnel avec le Stade de Reims. A la pointe de l'attaque pour son club formateur, il a rapidement crevé l'écran avec un bilan de 11 buts toutes compétitions confondues dont 10 en championnat pour seulement 24 matches disputés. Des performances qui ont vite attiré les regards des gros clubs étrangers. Le nouveau riche anglais Newcastle s'est rapidement positionné comme le favori dans ce dossier.

Ekitike va partir à Newcastle pour 36 millions d'euros

Sous pavillon saoudien depuis octobre, les Magpies voulaient attirer Ekitike dès cet hiver. Toutefois, s'ils avaient trouvé un terrain d'entente avec Reims, ils n'avaient pas convaincu le jeune joueur. Il faut dire qu'à cette époque, Newcastle était reléguable et grandement menacé de relégation. Quelques mois plus tard, confortablement sauvé en Premier League, Newcastle peut revenir à la charge pour le jeune attaquant venu à bout de sa première saison. Mercredi, le club anglais trouvait un accord avec Reims pour un transfert à 36 millions d'euros (avec 10 millions d'euros de bonus).

🚨 Hugo Ekitike has agreed to join Newcastle. ⏳



(Source: RMC Sport) pic.twitter.com/AIWjibk9wk — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 4, 2022

Il ne restait plus qu'à obtenir l'accord d'Ekitike. Et, selon RMC Sport, c'est désormais chose faite. Le jeune attaquant français accepte de rejoindre Newcastle, un accord étant proche d'être officialisé. C'est un beau coup pour Newcastle avec ce joueur prometteur, idéal pour lancer le projet du club anglais. Un grand défi attend de son côté Ekitike dans le plus grand championnat du monde, la Premier League. Par contre, en Ligue 1, on fait grise mine à l'idée de perdre ce talent et notamment au PSG. Le club parisien l'avait dans le viseur depuis plusieurs semaines mais il est arrivé trop tard. En dehors de Mbappé, c'est un nouvel échec face à un club étranger pour attirer un jeune talent français de Ligue 1.