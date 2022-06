Ekitike interrompt ses vacances, le PSG et Newcastle vont savoir

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur de 10 buts cette saison en Ligue 1, Hugo Ekitike est la cible de Newcastle mais également du PSG au mercato.

Révélation de la saison au Stade de Reims, Hugo Ekitike ne va pas faire le bonheur des supporters champenois bien longtemps. A moins d’un tremblement de terre, l’attaquant de 20 ans va faire ses valises lors de ce mercato estival. Deux clubs se disputent la signature d’Hugo Ekitike en ce mois de juin : Newcastle et le Paris Saint-Germain. Et la tendance est plus que jamais à un départ vers les Magpies selon les informations de Chronicle Live, qui croit savoir que le joueur est prêt à écourter ses vacances afin de boucler sa signature à Newcastle. Cela fait plusieurs jours que le club de Premier League et le Stade de Reims sont d’accord mais Ekitike avait temporisé, désireux de s’assurer du temps de jeu qui serait le sien en cas de départ à Newcastle.

Ekitike vers Newcastle plutôt que le PSG ?

Après plusieurs discussions avec les dirigeants de Newcastle et avec l’entraîneur Eddie Howe, le buteur du Stade de Reims a vraisemblablement été rassuré. A moins d’une grosse surprise, le buteur de Reims va donc faire ses valises pour Newcastle cet été. Un gros coup de la part des Magpies, qui vont débourser plus de 40 millions d’euros pour s’attacher les services de la révélation de la saison du côté du stade Auguste-Delaune de Reims. Il y a une vingtaine de jours, L’Equipe dévoilait l’existence d’un accord total entre le club champenois et Newcastle pour le transfert d’Hugo Ekitike. Le montant du transfert devrait atteindre 36 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus presque garantis ainsi que 15 % sur une revente éventuelle. Un sacré pactole pour le Stade de Reims, qui était aussi en discussion avec Luis Campos. Le PSG était intéressé mais c’est finalement Newcastle qui rafle donc la mise.