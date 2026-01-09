Fabian Ruiz vendu 40 ME, le PSG craque

fabian ruiz sur le depart alerte maximale au psg iconsport 267396 0322 398379

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, Fabian Ruiz négocie une prolongation de contrat. Les discussions ne semblent pas aboutir, à tel point que le club francilien ne s’oppose pas au départ de son milieu.
Si le Paris Saint-Germain s’est facilement entendu avec Willian Pacho, dont la prolongation n’a pas encore été officialisée, d’autres dossiers sont beaucoup plus compliqués. La direction francilienne a plus de mal à trouver un accord avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Fabian Ruiz. Avec Senny Mayulu, l’Espagnol est le seul Parisien dont le bail expire en juin 2027. Tous leurs coéquipiers sont engagés pour une durée plus longue. Leur situation n’est donc pas confortable pour le champion d’Europe qui doit également composer avec l’approche de Galatasaray pour Fabian Ruiz.

Déjà intéressé l’été dernier, le club turc revient à la charge avec des négociations concrètes. D’après le quotidien AS, la formation d’Istanbul a d’abord sollicité un prêt du milieu de terrain jusqu’à la fin de la saison. Une hypothèse écartée par le Paris Saint-Germain, écrit la source, qui laisse tout de même entendre que le club de la capitale pourrait accepter une autre formule pour son cadre valorisé à 40 millions d'euros par Transfermarkt. Autrement dit, le récent vainqueur du Trophée des Champions ne serait pas totalement opposé au départ de Fabian Ruiz.
Les dirigeants parisiens auraient-ils abandonné l’idée de prolonger le contrat de l’international espagnol ? Si la tendance se confirme, elle ne plaira sans doute pas à Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne, qui avait publiquement regretté de ne pas avoir convoqué Fabian Ruiz pour la Coupe du monde 2022, a fait de son compatriote un élément indispensable dans l’entrejeu. Le joueur passé par Naples forme un trio redoutable et complémentaire avec les Portugais Vitinha et João Neves. En cas de départ, il sera difficile de trouver une recrue capable d’évoluer avec le même rendement.
0
