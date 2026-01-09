Fabian Ruiz vendu 40 ME, le PSG craque

Il a fait du tollisso y a rien de mal
J aurait donné 3 penalty pour greewood
Le titre : "Dembelé accepte un salaire ridicule pour prolonger". Et dans l'article : "aucun accord n’est imminent pour le moment."
Voilà ce qu'en pense un ex-arbitre qui a bien plus d'expérience que celui du TDC, mais le Red (le pire ignorant du site) va dire qu'il n'y connait rien ^^ Bruno Derrien a estimé que le VAR devait rappeler l'arbitre pour revoir l'action. Extrait de l'article du journal le Parisien : "Problème : au ralenti, il ne semble pas y avoir de contact entre le gant du gardien francilien et le pied de l’attaquant phocéen, dont le saut par anticipation lui a permis d’éviter la sortie de Chevalier. Un avis partagé par Bruno Derrien, ancien arbitre international français : « Pour moi ce pénalty est sévère », a-t-il analysé. « Il y a un léger contact, il le touche à peine, Greenwood joue bien le jeu. À vitesse réelle, on a le sentiment que le gardien peut toucher l’attaquant marseillais mais en revoyant les images… Il y a peut-être un petit contact avec le haut du bras mais c’est très minime ». Pour l’homme aux 350 matchs dirigés au niveau professionnel, « la fougue de la sortie de Chevalier a peut-être influencé l’arbitre ». Une chose est sûre : selon l’expert, la VAR s’est mise à la faute en estimant que M. Léonard n’avait pas commis d’erreur manifeste et en ne l’invitant donc pas à revisionner l’action. « Paris a gagné, ça fera moins polémique », conclut en plaisantant Bruno Derrien.
C’est ENRIQUE ELJEFE en espagnol qui décide et qui a les clefs.C’est lui qui décide qui part ou qui reste,DEMBELE comme les autres
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
