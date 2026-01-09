France : Le gouvernement attend les Algériens au tournant

Avant les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le ministère de l’Intérieur a lancé un avertissement aux préfets de France. Le gouvernement s’attend à de nouveaux débordements après ceux impliquant les supporters de l’Algérie mardi.

Les choses sérieuses commencent au Maroc. Présents au rendez-vous, les favoris de la CAN ont validé leur ticket pour les demi-finales ce vendredi. De quoi exciter les supporters des autres sélections encore en course. Et c’est justement ce qui inquiète Laurent Nuñez. Après la victoire de l’Algérie au bout du suspense contre la RD Congo (1-0, ap) mardi, le ministre de l’Intérieur a constaté des débordements en France, et notamment à Lille où la police a subi des tirs de mortiers d’artifice.

Un courrier révélé par BFM et Le Parisien a donc été envoyé à tous les préfets du pays. « Sur le territoire national des rassemblements spontanés sont régulièrement observés sur la voie publique, témoignant de l'engouement collectif entourant cette Coupe. Toutefois, ces rassemblements ont pu générer des débordements, notamment à l'occasion de la victoire de l'Algérie en huitième de finale le 6 janvier 2026 », a rappelé Laurent Nuñez dans son texte, avant de donner des consignes strictes aux autorités.

Une application ferme des instructions - Laurent Nuñez

« Dans cette perspective, je souhaite que vous mobilisiez et coordonniez l’ensemble des services placés sous votre autorité afin de prévenir toute réitération de ces troubles à l'ordre public à l'occasion des quarts de finale qui se tiendront respectivement les vendredi 9 et samedi 10 janvier 2026 ainsi que des demi-finales qui se tiendront le 14 janvier 2026. (…) Vous veillerez également à une application ferme des instructions en vigueur en matière d’éloignement et de dégradation et/ou retrait de titres de séjour à l’encontre des étrangers ayant troublé l’ordre public », peut-on lire dans le courrier du ministre particulièrement méfiant avant Algérie-Nigéria samedi (17h).