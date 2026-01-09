ICONSPORT_281746_0079

CAN 2025 : Le Maroc a croqué le Cameroun

CAN 202509 janv. , 21:57
parMehdi Lunay
Quart de finale de la CAN 2025 :
Stade Prince Moulay Abdallah (Rabat)
Cameroun-Maroc 0-2
Buts : Diaz (26e), Saibari (74e)
Le Maroc poursuit sa route à domicile. Attendu au tournant dans un quart de finale tendu contre le Cameroun, le pays hôte répondait présent. La domination marocaine était indiscutable en première période. Brahim Diaz ouvrait logiquement le score, déviant une tête d'El Kaabi sur corner. Son 5e but en 5 matchs. Le Cameroun se réveillait en milieu de seconde période sans réellement inquiéter Bounou, à l'exception d'une phase litigieuse sur Mbeumo. Ismael Saibari tuait tout suspense dans la foulée d'une belle frappe croisée. Le Maroc affrontera en demi-finale le vainqueur d'Algérie-Nigeria prévu samedi (17h).
