CAN 2025 : Le Maroc a croqué le Cameroun

PSG-OM : Le penalty polémique de Greenwood fait parler

Voilà ce qu'en pense un ex-arbitre qui a bien plus d'expérience que celui du TDC, mais le Red (le pire ignorant du site) va dire qu'il n'y connait rien ^^ Bruno Derrien a estimé que le VAR devait rappeler l'arbitre pour revoir l'action. Extrait de l'article du journal le Parisien : "Problème : au ralenti, il ne semble pas y avoir de contact entre le gant du gardien francilien et le pied de l’attaquant phocéen, dont le saut par anticipation lui a permis d’éviter la sortie de Chevalier. Un avis partagé par Bruno Derrien, ancien arbitre international français : « Pour moi ce pénalty est sévère », a-t-il analysé. « Il y a un léger contact, il le touche à peine, Greenwood joue bien le jeu. À vitesse réelle, on a le sentiment que le gardien peut toucher l’attaquant marseillais mais en revoyant les images… Il y a peut-être un petit contact avec le haut du bras mais c’est très minime ». Pour l’homme aux 350 matchs dirigés au niveau professionnel, « la fougue de la sortie de Chevalier a peut-être influencé l’arbitre ». Une chose est sûre : selon l’expert, la VAR s’est mise à la faute en estimant que M. Léonard n’avait pas commis d’erreur manifeste et en ne l’invitant donc pas à revisionner l’action. « Paris a gagné, ça fera moins polémique », conclut en plaisantant Bruno Derrien.