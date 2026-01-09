ICONSPORT_281752_0019

All : Dortmund arrache un nul fou à Francfort

Bundesliga09 janv. , 22:28
parMehdi Lunay
0
16e journée de Bundesliga :
Deutsche Bank Park
Francfort-Dortmund 3-3
Buts : Uzun (22e sp), Ebnoutalib (71e), Dahoud (90e+2) pour Francfort ; Beier (10e), Nmecha (68e), Chukwuemeka (90e+6) pour Dortmund

Bundesliga

09 janvier 2026 à 20:30
Eintracht Frankfurt
Uzun22'Ebnoutalib71'Dahoud90'
3
3
Match terminé
Borussia Dortmund
Beier10'Nmecha68'Chukwuemeka90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
M. Dahoud
Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt
But
90
C. Chukwuemeka
Borussia DortmundBorussia Dortmund
Carton jaune
87
E. Can
Borussia DortmundBorussia Dortmund
Remplacement
87
ENTRE
C. Chukwuemeka
Borussia DortmundBorussia Dortmund
SORT
J. Brandt
Borussia DortmundBorussia Dortmund
Voir Les Détails Complets Du Match
0
