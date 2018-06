EdF : Griezmann n'est ni tricheur, ni motivé par le fric

Dans : Mercato, Liga, Equipe de France.

Antoine Griezmann n'a pas fini les deux matches de l'équipe de France depuis le début du Mondial, Didier Deschamps ayant fait le choix de le rappeler sur la touche que ce soit contre l'Australie et contre le Pérou, ses performances n'étant pas au sommet. Pour certains, l'attaquant des Bleus paie tout le bruit fait par l'annonce de sa prolongation à l'Atlético Madrid et le gros numéro de communication fait autour de cette décision. Mais pour l'ancien agent d'Antoine Griezmann, resté très proche de ce dernier, tout ce qui s'est dit sur l'attaquant de l'Atlético et des Bleus était largement exagéré.

« C’est un garçon qui a besoin d’être complètement libéré dans sa tête de tous les problèmes extrasportifs pour être performant. Il a pu être perturbé par cette histoire d’annonce. Il fallait qu’il digère tout ça. Mais on en a fait des caisses… Là où je suis catégorique, c’est que son choix n’était pas déterminé. Il n’a pas raconté d’histoires, il n’a pas eu de pensées machiavéliques et ce n’était pas pour se faire de l’argent. Antoine est un garçon spontané et de son époque, explique, dans L'Equipe, Eric Olhats, qui admet quand même que le timing n'était peut-être pas idéal, même s'il n'y avait rien de dramatique. Ce n’était pas le meilleur moment et cela a été mal ressenti, je peux l’entendre. Je pense qu’il ne l’a pas très bien vécu mais les jugements ont été, à mon sens, exagérés. Les joueurs de l’équipe de France en ont vu d’autres. »