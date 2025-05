Deux clubs aux poches pleines, l'OM constate les dégâts

Dans : Mercato.

Par Quentin Mallet

Libre de tout contrat à l'issue de la saison actuelle, Angel Gomes (LOSC) fait l'objet de nombreuses convoitises en Europe. Et notamment en Premier League, avec Manchester United et Tottenham au duel. Pour l'OM, cette concurrence est un bien mauvais signe.

La situation contractuelle d'Angel Gomes ne fait pas les affaires du LOSC. A l'instar de Jonathan David, son coéquipier, le milieu offensif anglais quittera les Dogues libre de tout contrat à l'issue de la saison. Aucun accord n'ayant été trouvé avec la direction lilloise pour une prolongation, Angel Gomes a désormais l'embarras du choix face à lui. Malgré sa saison extrêmement délicate (20 matchs, 2 buts, 1 passe décisive) gênée par de nombreux pépins physiques, le natif de Londres attise de nombreuses convoitises. Dernièrement, L'Equipe faisait état d'un intérêt prononcé de l'Olympique de Marseille pour une tentative de signature cet été. Mais les Phocéens vont devoir faire face à une concurrence particulièrement rude venue d'Angleterre.

Angel Gomes, l'OM face à l'Europe

Pour espérer signer Angel Gomes l'été prochain, l'OM va devoir se montrer particulièrement convaincant. Le joueur ayant tout d'une bonne pioche puisqu'il sera gratuit, de nombreux autres clubs européens sont également à l'affût. Et comme l'indique Caught Offside, la concurrence venue de Premier League est un très mauvais signe pour l'OM. On apprend que Tottenham fait aujourd'hui la course en tête sur le dossier, et que Manchester United veut également tenter sa chance. Les Red Devils le connaissent d'ailleurs très bien puisque Angel Gomes a évolué sous le maillot mancunien entre 2006 et 2020.

Marseille n'en a d'ailleurs pas fini avec la concurrence ! Crystal Palace et Everton sont également sur le dossier, tout comme le Napoli et la Juventus. Autant d'écuries qui ont des arguments de taille pour passer devant le club de la cité phocéenne.