Dembélé et son agent mettent le feu au PSG et au Barça

Par Guillaume Conte

Recruté en 2017 pour faire oublier Neymar, Ousmane Dembélé a clairement failli dans sa mission.

L’ailier français a connu plusieurs saisons décevantes, entre écarts de comportement, blessures et rendement insuffisant, et son départ en fin de saison ne faisait aucun doute. Surtout que le PSG lorgne sur son recrutement depuis plusieurs mois en vue du mercato. Le journaliste espagnol Gerard Romero et Foot Mercato vont même plus loin et affirment qu’un pré-contrat a été signé entre l’agent d’Ousmane Dembélé et le PSG, en vue d’une signature définitive avant la fin du mois d’avril. La date du 25 avril a en effet été choisie pour confirmer l’accord trouvé et officialiser un contrat sur le long terme pour un joueur qui peut s’engager où bon lui semble, et sans la moindre indemnité de transfert. Tout semblait donc très bien parti dans ce dossier, mais les dernières semaines ont changé la donne.

Le Barça sent l'arnaque...

Ousmane Dembélé montre enfin un visage convaincant avec le Barça, et cela donne envie à Xavi de conserver l’ancien rennais. Très à l’écoute de son entraineur, Joan Laporta estime que le coup doit être tenté, et il vient de reprendre contact avec le truculent Moussa Sissoko, qui s’occupe des intérêts de l’international français. Les négociations partent de très loin, car le clan Dembélé a une offre du PSG entre les mains, avec un salaire bien au-dessus de ce qu’envisage de mettre le Barça. Mais le club catalan a reconnu des négociations rouvertes, même si cela fait grincer quelques dents. En interne, en dehors de Joan Laporta qui fait confiance au jugement de Xavi, on rappelle que Dembélé retrouve comme par hasard son meilleur niveau quand il arrive en fin de contrat, et on craint une entourloupe avec un ailier conservé au prix d’un gros effort salarial et sans le rendement qui va avec sur plusieurs saisons. De son côté, le PSG ne se pose pas la question même s’il se méfie d’un Dembélé qui se plait à Barcelone, et marque des points à chaque match en ce moment.