De Gea refuse un beau chèque, il préfère Messi à Ronaldo

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Sans club depuis cet été, David de Gea est toujours dans le flou. Où va t-il aller ? A Manchester United, en Espagne, ailleurs ? L'Arabie Saoudite vient de lui offrir un pont d'or mais les Etats-Unis le font plus rêver.

Il est sans doute l'une des meilleures opportunités sur le marché européen. David de Gea n'a plus de club depuis que Manchester United l'a laissé partir libre pour recruter André Onana à sa place. Le gardien espagnol de 33 ans a encore du talent et des choses à montrer sur un terrain. Néanmoins, aucun club ne l'a recruté depuis et il est le joueur libre le plus célèbre du monde. Sa situation pourrait s'éclaircir avec le mercato hivernal. Certains évoquent un retour à Manchester United comme remplaçant d'Onana, lequel va disputer la CAN avec le Cameroun. Une arrivée à Valence est aussi avancée par les médias espagnols. Enfin, comme souvent ces derniers temps, l'Arabie Saoudite se mêle du dossier.

De Gea refuse 570 000 euros par semaine

C'est notamment le cas d'Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Selon le quotidien anglais The Sun, la formation de Riyad offrait 570 000 euros par semaine à de Gea pour un transfert mais l'Espagnol a refusé. Son épouse ne veut pas s'exiler au Moyen-Orient. Une autre piste extra-européenne est aussi sur la table du gardien espagnol : l'Inter Miami. Et il semble que signer dans la franchise américaine séduise bien plus le couple de Gea.

David de Gea snubs huge £500k-a-week offer to reunite with legendary teammatehttps://t.co/HWgHlRe1Jy pic.twitter.com/BB4nBeoyGn — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 18, 2023

David de Gea n'est pas du tout opposé au fait de jouer en MLS et à Miami. Au contraire, l'idée de retrouver ses compatriotes Jordi Alba et Sergio Busquets provoque un certain intérêt chez lui. Il pourrait en plus côtoyer Lionel Messi, ce qui n'est pas anodin au vu de l'aura de l'octuple ballon d'or. Rien n'est toutefois fait concernant un transfert à Miami. Manchester United reste à ce jour la meilleure solution pour David de Gea d'autant que des joueurs mancuniens sont proches de lui, Sergio Reguilon et Bruno Fernandes notamment. A voir désormais si de Gea n'a pas gardé de rancœur après sa terrible éviction de l'été dernier.