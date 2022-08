Dans le dossier Haaland, le PSG et le Real n'avaient aucune chance

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

A l'instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland a animé le mercato lors des derniers mois. Les rumeurs l'ont envoyé dans les plus grands clubs d'Europe avant que, finalement, il ne finisse par signer à Manchester City. Un choix bien loin d'avoir été pris à la dernière minute.

Le solide collectif de Manchester City a désormais trouvé sa star, Erling Braut Haaland. Le Norvégien a rejoint les Citizens cet été en provenance de Dortmund, venant donner encore plus de poids à l'attaque mancunienne. En signant le jeune prodige de 22 ans, Manchester City a réalisé un fameux coup sur la scène européenne. Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland est le joueur star annoncé pour les dix prochaines années. Au vu des informations mercato des 12 derniers mois, ce transfert ne semblait pas écrit d'avance d'autant que les prétendants étaient très nombreux.

City, le club de cœur du jeune enfant Haaland

On a notamment évoqué le PSG, où il faisait un remplaçant idéal de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier au Real Madrid. Le club madrilène était aussi une destination possible si Kylian Mbappé ne venait pas. Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont été aussi envisagés. Finalement, City a doublé tout ce beau monde et ce n'est pas une surprise. Manchester City, où a joué le père du jeune homme, est tout simplement l'équipe qu'il supportait enfant. Et, en plus, Pep Guardiola est l'entraîneur de ses rêves.

🗣 "It's about how you're feeling if you want a new job, how you feel. Thinking about you in this new job."



Erling Haaland explains why he wanted to join Manchester City over any other club pic.twitter.com/VStKRpvxFn — Football Daily (@footballdaily) August 4, 2022

« J'ai grandi en Norvège et c’est la Premier League quoi qu'il arrive. Tout le monde regarde la Premier League et a un club, donc c'est tout le temps la Premier League. J'ai hâte de sentir l'ambiance et la rivalité entre nous et eux, entre les supporters. J'ai assisté à de nombreux matchs en Angleterre et c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment apprécié. Il y a aussi l'ambiance du match, le rythme. Ça va être dur et c'est ce qui fait le charme de la Premier League. C'est une belle et dure compétition, c'est pourquoi c'est le championnat le plus populaire au monde », a t-il notamment confié à Sky Sports. A voir maintenant si ses performances le feront aussi être apprécié des supporters citizens.