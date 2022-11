Cristiano Ronaldo est libre, Chelsea réagit en direct

Depuis ce mardi soir, Cristiano Ronaldo n'est plus un joueur de Manchester United. Libéré de son contrat avec les Red Devils, le Portugais fait toujours fantasmer le propriétaire de Chelsea Todd Boehly. Toutefois, il en faudra plus pour convaincre l'entraîneur Graham Potter.

Le divorce était attendu, il n'en est pas moins brutal. Après un début de saison marqué par les polémiques et sa mise à l'écart du onze titulaire, Cristiano Ronaldo s'est mis d'accord avec Manchester United pour un départ à l'amiable. Une triste fin pour la star portugaise dans le club qui l'a fait grandir aux yeux du monde. Surtout, l'incertitude plane sur la suite de sa carrière en club. Il faut dire que l'été dernier, les clubs ne se sont pas bousculés pour l'enrôler. Seul, Chelsea et son propriétaire Todd Boehly se sont montrés intéressés.

Quatre mois plus tard, le patron des Blues est toujours prêt à accueillir CR7 chez lui. C'est ce que révèle plusieurs médias et notamment le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs. Ce dernier précise que Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo, fait le forcing auprès des Blues. Cependant, Boehly devra faire l'unanimité dans son propre club et ce n'est pas gagné. Déjà en froid sur le sujet avec Thomas Tuchel à l'époque, il est à peine plus avancé avec le successeur de l'Allemand Graham Potter. Seul un considérable effort financier de Cristiano Ronaldo ferait pencher la balance dans ce dossier.

This remains the situation. Todd Boehly sees the appeal of Cristiano Ronaldo. Graham Potter is less convinced. Ronaldo on a free, and with a pay cut, probably makes Boehly even more intrigued. A move has consistently been called "complicated" by sources, even after Tuchel sacked. https://t.co/wWl9TdNZMT