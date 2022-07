Cristiano Ronaldo à Madrid, le piège était trop gros

Dans : Mercato.

En cette période de mercato, Cristiano Ronaldo est dans une course contre la montre pour trouver un nouveau club. La Liga le tente mais l'option Atletico est vouée à l'échec. Un transfert improbable d'autant que ce n'est qu'un mirage pour CR7 qui vise plus gros à Madrid.

Fini Manchester United, Cristiano Ronaldo a des envies d'ailleurs pour disputer l'édition 2022-2023 de la Ligue des champions. Le Portugais a débuté un bras de fer avec les Red Devils pour bénéficier d'un bon de sortie cet été. Malheureusement pour lui, si Manchester United n'est pas disposé à le laisser filer, les prétendants ne se bousculent pas pour le quintuple ballon d'or. Chelsea, le Bayern Munich et le PSG ont dit non. Manchester City a pris Erling Haaland et le FC Barcelone s'est rabattu sur Robert Lewandowski.

L'Atletico ? Non, Ronaldo visait le Real Madrid !

Les options se font de plus en plus rares pour Ronaldo, lequel veut jouer la C1 mais possède aussi un salaire très lourd pour les finances d'un club européen. Les médias espagnols ont récemment évoqué un possible intérêt de l'Atlético Madrid pour le célèbre numéro 7 de Manchester United mais aussi du Real Madrid. Cependant, ce transfert improbable financièrement n'est qu'un leurre signé Ronaldo.

Selon les informations de Mediotiempo, l'entourage du joueur portugais aurait inventé la rumeur Atlético Madrid pour attirer...le Real Madrid. En effet, CR7 et son agent Jorge Mendes étaient très intéressés à l'idée de revenir au sein de la Maison Blanche. Et pour donne un indice, on a même vu débarquer Cristiano Ronaldo, sa femme et ses enfants cette semaine dans une soirée madrilène, avec l'un des garçons du joueur arborant un maillot...du Real Madrid. Mais, ce projet n'est pas celui de Florentino Perez, lequel n'a pas mordu à l'hameçon. Le boss du club merengue a tourné la page Ronaldo et il n'est pas décidé à offrir une seconde chance au Portugais de 37 ans. Le Real Madrid regarde vers le futur et Ronaldo ne l'incarne pas.