Cristiano Ronaldo a informé le PSG, il veut quitter le Real

Dans : Mercato, Liga, PSG.

Jaloux de Lionel Messi et Neymar, dont les salaires fixes sont supérieurs au sien, Cristiano Ronaldo réclame une revalorisation au Real Madrid.

L’attaquant de 32 ans estime que ses revenus devraient correspondre à son statut de meilleur joueur au monde. Mais ce n’est visiblement pas l’avis du président Florentino Pérez, d’où les tensions entre les deux hommes. « Il ne veut même plus parler au président », a confié un proche de CR7 au Daily Record. Se sentant trahi par son supérieur, qui lui avait promis une augmentation, et qui a osé draguer le Parisien Neymar dans les médias, Cristiano Ronaldo aurait donc demandé à être transféré l’été prochain ! Et pas à n’importe quel prix.

Alors que sa clause libératoire atteint le milliard d’euros, le Portugais voudrait être vendu pour 100 M€ ou moins. Ses agents auraient même prévenu le Paris Saint-Germain et Manchester United que le quintuple Ballon d’Or était prêt à se battre pour obtenir un bon de sortie. A croire que le Merengue sous contrat jusqu’en 2021 a décidé de mettre une énorme pression sur le Real.