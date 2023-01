Cristiano Ronaldo, les meilleurs moments de sa conférence de presse

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Ce mardi 3 janvier 2023, Cristiano Ronaldo a été présenté à Al-Nassr. Durant une conférence de presse où Rudi Garcia, l'entraîneur du club saoudien était présent, CR7 a évoqué divers sujets comme les offres reçues ou encore son arrivée en Arabie saoudite.

Après plusieurs semaines de rumeurs et de négociations depuis son départ mouvementé de Manchester United, Cristiano Ronaldo a finalement accepté l'offre d'Al-Nassr durant ce mercato hivernal. Avec un salaire de 200 millions d'euros par an, CR7 devient le sportif le mieux payé de tous les temps. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le club saoudien, le joueur de 37 ans a répondu aux questions des journalistes, venus en masse pour la présentation du quintuple ballon d'or à sa nouvelle équipe et ses nouveaux supporters. Cristiano Ronaldo part à la conquête de l'Asie et a ensuite été présenté dans son nouveau stade, à ses futurs supporters.

Le SIIIIUUU de la part de quelques journalistes en conférence de presse. 😭



🎥 @footballdaily pic.twitter.com/bo6jo2NhPI — Actu Foot (@ActuFoot_) January 3, 2023

Son départ de l'Europe :

« Le travail en Europe a été fait, j'ai joué pour les plus grands clubs. Je suis un joueur unique, donc, c'est bien de venir ici. J'ai battu tous les records là-bas, je vais donc les battre ici, aussi. En Asie, Al-Nassr m'a offert une opportunité, non seulement de jouer au football, mais d'inspirer les jeunes générations. Ce n'est pas la fin de ma carrière, c'est une nouvelle opportunité simplement »

L'opportunité de rejoindre Al-Nassr

« Pour moi, c'est une opportunité footballistique, mais aussi une chance d'inspirer les jeunes générations. C'est une chance d'aider, d'apporter avec mon expérience, de faire grandir le club, notamment la section féminine d'Al-Nassr. C'est une grande décision pour ma vie, ma carrière. »