Coco obéît à papa et maman, adieu la Russie

Laissé libre par le FC Nantes en juin dernier, Marcus Coco avait trouvé un accord avec le FK Akron Togliatti. L’ailier français était attendu en Russie pour signer son contrat. Mais l’ancien Guingampais n’a jamais atteint la destination après le refus catégorique de ses parents.

Dans la liste des drôles d’histoires du mercato, il faudra ajouter celle de Marcus Coco. Non conservé par le FC Nantes à la fin de son contrat en juin dernier, l’ailier de 29 ans avait choisi sa future destination. Le Français s’était entendu avec le FK Akron Togliatti. Mais l’ancien joueur de Guingamp, attendu pour sa signature en Russie, ne s’est jamais présenté. Lundi dernier, l’insider Mohamed Toubache-Ter indiquait que Marcus Coco ne répondait plus au téléphone et que le club russe était à sa recherche. Autrement dit, le Guadeloupéen avait subitement disparu !

Il aura fallu attendre deux jours pour le voir réapparaître avec l’équipe de l’UNFP. Le joueur formé à l’EAG a en effet disputé le match amical contre le Paris FC (2-2) mercredi. C’était l’occasion pour lui de s’expliquer auprès du quotidien régional Ouest-France qui l’a interrogé après la rencontre. « Mes parents n’ont pas souhaité que je me lance dans cette aventure pour les raisons que tout le monde connaît », s’est justifié Marcus Coco en faisant référence à la guerre en Ukraine.

Coco a quand même prévenu

« Je l’ai annoncé à la dernière minute, mais pas le jour même, a-t-il raconté. Maintenant, c’est fait. Je n'ai pas disparu, il ne me recherche pas. J’ai eu tout le monde au téléphone et le problème est réglé. » C’est donc l’intervention de ses proches qui a fait capoter son départ en Russie. Et qui l’oblige à reprendre ses recherches sur le marché des transferts. Après ça, les éventuels prétendants de l’ailier sont prévenus, il faudra aussi obtenir l’accord de ses parents.