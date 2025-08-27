City flaire le fiasco Alexander-Arnold et contacte le Real

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a été actif cet été sur le marché des transferts. Parmi les récentes arrivées dans la capitale espagnole : Trent Alexander-Arnold.

Le Real Madrid aura encore une fois des ambitions très élevées cette saison. L'objectif est de remettre la main sur la Liga mais aussi la Ligue des champions. Pour ce faire, le club de la capitale espagnole a mis les moyens pour se renforcer. Parmi les recrues notables : Trent Alexander-Arnold, arrivé libre de Liverpool mais qui figure déjà comme l'un des plus hauts salaires du club. L'Anglais a beaucoup de pression sur les épaules, d'autant qu'il a comme principal concurrent un certain Dani Carvajal. Et ce dernier n'a pas prévu de laisser sa place à l'international anglais. Contre Oviedo le week-end passé, l'Espagnol était titulaire devant l'ancien joueur de Liverpool. Et ça pourrait finir par poser problème.

Alexander-Arnold, déjà des problèmes au Real Madrid ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Trent Alexander-Arnold (@trent)

En tout cas, s'il y a bien un club qui aimerait recruter l'ancien joueur de Liverpool, c'est Manchester City. Selon les informations de Caught Offside, les Skyblues surveillent en effet de très près la situation de Alexander-Arnold au Real Madrid. Le média croit savoir que si sa situation ne s'améliorait pas très vite, alors Manchester City fera une offre pour le récupérer dès janvier prochain. Pep Guardiola adore le profil de l'Anglais et est disposé à faire beaucoup pour le convaincre de revenir en Premier League. Il faudra néanmoins se lever de bonne heure pour finaliser un deal avec le Real Madrid. Car Xabi Alonso a de grands projets pour l'ancien des Reds, même s'il lui faudra du temps pour s'intégrer parfaitement à la vie espagnole. En tout cas, les Madrilènes savent à quoi s'en tenir et ont conscience que Manchester City ne sera jamais loin concernant Trent Alexander-Arnold.