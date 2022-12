Christophe Nkunku à Chelsea, c'est signé

Dans : Mercato.

Absent plusieurs semaines suite à sa blessure lors du regroupement de l'équipe de France avant de partir au Qatar, Christopher Nkunku a signé avec Chelsea la saison prochaine.

Telle la fumée blanche annonçant l’élection du Pape, le « here we go » de Fabrizio Romano a valeur d’officialisation concernant le mercato. Et ce samedi, le journaliste italien confirme donc la signature de Christopher Nkunku à Chelsea la saison prochaine, alors même que l’international tricolore se remet de se blessure à la cheville intervenue à la veille du départ des Bleus au Qatar. Mais cela n’a pas empêché les dirigeants du club de Premier League de continuer les négociations avec Leipzig, où l’ancien joueur du PSG avait encore 3 ans et demi de contrat.

Nkunku jouera en Premier League en 2023-2024

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. 🔵🤝🏻 #CFC



French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2022

« Le deal avec Christopher Nkunku, signé et bouclé – here we go confirmé. Tous les documents et contrats sont également signés, c'est 100% bouclé. L'attaquant français peut être considéré comme un nouveau joueur de Chelsea à partir de juillet 2023. Tout est signé et bouclé avec le RB Leipzig et le côté joueur », indique Fabrizio Romano, qui ne confirme pas le prix de ce transfert d’un joueur dont la valeur est estimée à près de 80 millions par Transfermarkt. Agé de 25 ans, Christopher Nkunku avait quitté le PSG pour Leipzig en 2019 moyennant 13 millions d’euros.