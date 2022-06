Chelsea veut détourner Dembélé du PSG

Alors que le PSG progressait bien dans le dossier Ousmane Dembélé, Chelsea est en mesure de renverser la situation et de s'offrir le Français. Les médias anglais l'annoncent déjà chez les Blues, en tant que première recrue de l'ère Boehly.

Après avoir frustré le FC Barcelone, Ousmane Dembélé va t-il faire pleurer le PSG ? Il semble acquis que l'international français, en fin de contrat, va quitter le Barça dans les prochaines semaines. Le club parisien est favori pour l'accueillir dans le futur, ayant travaillé à le séduire depuis l'hiver dernier. En outre, Ousmane Dembélé est désiré par Kylian Mbappé qui s'entend bien avec lui et veut jouer à ses côtés. Beaucoup d'observateurs s'accordaient déjà à considérer que c'était fait entre Ousmane Dembélé et le PSG. Mais, une désillusion s'annonce pour les Parisiens depuis que Chelsea s'est inséré dans le dossier.

En effet, à en croire la presse anglaise, les Blues vont signer prochainement l'ailier français pour la saison prochaine. TalkSport parle d'un contrat de quatre années pour Ousmane Dembélé avec Chelsea. Le Français aurait été convaincu par la perspective de retrouver son ancien entraîneur au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel.

Chelsea are 'favourites to sign Barcelona star Ousmane Dembele' in what would be the first signing of the Todd Boehly era https://t.co/WCU7ni7k6z