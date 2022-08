Chelsea défoncé pour son mercato à l'américaine

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Successeur de Roman Abramovitch à Chelsea, l’homme d’affaires américain Todd Boehly a milles idées à la seconde.

Le mercato de Chelsea n’est pas un long fleuve tranquille. Pour l’heure, les Blues n’ont recruté que Koulibaly et Sterling, deux recrues de premier choix mais qui ne suffisent pas à combler les attentes de l’exigent Thomas Tuchel. Et pour cause, l’entraîneur allemand réclame depuis plus de deux semaines la venue d’un second défenseur central. Mais les Blues ont essuyé les refus de Kimpembe ou encore de Koundé. Todd Boehly est en passe de régler le problème avec une offre supérieure à 75 ME pour Wesley Fofana. Dans le même temps, les pistes Pierre-Emerick Aubameyang et Marc Cucurella sont actives. Un mercato qui part dans tous les sens et qui laisse deviner une certaine panique dans les rangs de Chelsea cet été. Ce qui n’a pas échappé à Gary Neville, ancien défenseur de Manchester United et désormais célèbre consultant en Angleterre.

Le nouveau boss Todd Boehly critiqué

From London to Orlando, via Las Vegas! 😎



Join Koulibaly on his journey as he linked up with the squad in the USA!#BluesInTheUSA — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 19, 2022

« Todd Boehly, on dirait qu'il veut jouer à Football Manager. Il erre un peu et au club ils semblent maintenant un peu paniqués » a lancé Gary Neville dans le podcast The Overlap, avant de poursuivre. « On se demande s’il vient chercher Frenkie de Jong parce qu’il a l’impression de devoir faire quelque chose. Il n’aurait pas eu cette pression s’il avait gardé les gens qui étaient là et s’il les avait laissé gérer pendant ou deux ans. Soyons clairs, premièrement ils réagissent à ce qui est disponible et à ce que font les autres clubs. Deuxièmement on entend trop le nom de Todd Boehly, il prend une place trop importante. Regardez ce qu’ils font à Manchester City, c’est Txiki Begiristain le directeur sportif » a conclu Gary Neville, pour qui le propriétaire américain de Chelsea n’est pas sur le bon chemin, même si sur le papier, le mercato de Chelsea a de l’allure. Surtout si Wesley Fofana vient s’ajouter aux renforts déjà actés de Kalidou Koulibaly et de Raheem Sterling.