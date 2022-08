Une offre XXL pour Wesley Fofana, le PSG innocent

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Attentif à la situation de Wesley Fofana, le PSG est moins chaud que Chelsea, qui a formulé une première offre atteignant 75 ME.

Wesley Fofana, qui ne masque plus sur les réseaux sociaux son désir de quitter Leicester lors de ce mercato, a de grandes chances de devenir le défenseur central le plus cher de l’été. Et pour cause, le départ de l’international espoirs français se précise selon L’Equipe, qui dévoile que Chelsea a formulé une première offre atteignant les 75 millions d’euros à Leicester pour le transfert de Wesley Fofana. Malgré le montant colossal de la proposition des Blues, celle-ci a été refusée sans aucune hésitation par les Foxes, qui ont fixé -comme indiqué par ailleurs- le prix de leur défenseur à 100 ME. Officiellement, le club de Leicester n’est pas vendeur. Mais si un club se rapproche d’une offre à trois chiffres, un départ de Wesley Fofana sera quasiment inévitable.

Chelsea offre 75 ME à Leicester pour Fofana

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wesley Fofana (@lawestt_)

En quête de renfort en défense centrale, Chelsea a déjà recruté Kalidou Koulibaly en provenance de Naples mais a la ferme intention de recruter Wesley Fofana, tandis qu’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen ont fait leurs valises. Convaincu par le potentiel de l’ancien défenseur stéphanois, Thomas Tuchel insiste en interne pour faire venir Wesley Fofana. Ce qui devrait pousser son club à formuler une seconde proposition dans le but de se rapprocher des attentes de Leicester. De leur côté, Manchester City et le Paris Saint-Germain continuent d’être attentifs à la situation, sans pour autant passer à l’offensive selon le quotidien national. Il y a quelques jours, plusieurs médias faisaient savoir que Wesley Fofana était le plan B du PSG en cas d’échec dans les négociations avec l’Inter Milan pour Milan Skriniar. Mais tandis que Luis Campos refuse de monter à 70 ME pour le Slovène, il y a peu de chances qu’il accepte de combler les attentes de Leicester pour Fofana, lui qui souhaite montrer au monde du football que le Paris Saint-Germain ne surpaye plus aucun joueur.