Chassé-croisé Lewandowski-Dembélé sur le vol Barcelone-Munich !

Samedi, Robert Lewandowski a sans doute dit adieu au Bayern Munich après huit années chez les Bavarois. Si sa direction ne veut pas de ce départ, elle réfléchit quand même à des solutions de remplacement. Ousmane Dembélé fait partie des pistes explorées.

Huit années, 374 matches disputés, 344 buts inscrits. Les chiffres témoignent de l'incroyable trace laissée par Robert Lewandowski au Bayern Munich. Le Polonais va peut-être en rester là, c'est en tout cas son souhait. Il a paru très ému samedi lors du dernier match de Bundesliga à Wolfsburg et a confirmé ensuite sa volonté de quitter le club cet été. Alors qu'il lui reste un an de contrat, il veut changer d'air et pourrait atterrir à Barcelone très prochainement. Son club n'est pas d'accord et veut le conserver mais, dans le contexte actuel, il devra peut-être se résoudre à le vendre avant qu'il soit libre dans douze mois.

C'est ainsi que le club bavarois réfléchit à des recrutements pour son secteur offensif. Parmi les pistes explorées, l'une des elles amène d'ailleurs le Bayern chez le possible futur club de Lewandowski, le FC Barcelone. En effet, selon Sky Sports News, Ousmane Dembélé est surveillé de près pour l'été prochain. Le champion du monde français de 24 ans possède l'avantage d'être libre et gratuit en juin prochain mais aussi de connaître la Bundesliga puisqu'il a joué au Borussia Dortmund.

Bayern are also interested in Ousmane Dembélé along with Sadio Mané. First contacts have already been made between the club and the Frenchman's representatives [@SkySportsLyall] pic.twitter.com/S53C5QFst6