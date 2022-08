Casemiro signe à MU et déchire le chèque du PSG

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Casemiro va quitter le Real Madrid. Le Brésilien est en partance pour Manchester United, malgré l'intérêt du PSG.

C’est le transfert de l’été que personne n’avait vu venir. Titulaire indiscutable au Real Madrid, où il forme l’un des meilleurs trios de l’histoire avec Luka Modric et Toni Kroos, Casemiro est sur le départ. Contre toute attente, l’international brésilien est en passe d’accepter l’offre de Manchester United, qui va s’offrir une recrue de luxe en pleine crise. Pour beaucoup, le choix de Casemiro est uniquement motivé par l’argent, dans la mesure où son salaire à Manchester United sera bien plus important que celui qu’il percevait au Real Madrid. A en croire les informations d’El Chiringuito, l’argent n’est cependant pas la seule et unique motivation de Casemiro. Et pour preuve, le média espagnol dévoile que le milieu défensif du Real Madrid a refusé au cours des dernières semaines une offre… du Paris Saint-Germain.

Casemiro a refusé le PSG cet été

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Casemiro (@casemiro)

A priori, le projet sportif du Paris Saint-Germain est bien plus attrayant que celui de Manchester United, non-qualifié en Ligue des Champions et auteur d’un début de saison catastrophique. De plus, le média espagnol dévoile que l’offre du PSG était plus élevée que celle de Manchester United financièrement. Malgré cela, Casemiro a fait le choix des Red Devils plutôt que du PSG, une décision surprenante au premier abord. Mais visiblement, l’international brésilien du Real avait envie de se frotter à la Premier League et va donc s’engager pour les cinq ans à venir en faveur de Manchester United. Son transfert va rapporter plus de 60 millions au Real Madrid, une aubaine pour le club merengue qui n’en attendait pas tant même si Carlo Ancelotti va perdre un véritable taulier. Reste maintenant à voir si l’entraîneur du Real va installer Aurélien Tchouaméni à sa place ou si le club merengue a l’intention de recruter un potentiel titulaire pour combler le départ de Casemiro.