Casemiro au PSG, Madrid ouvre la porte !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Malgré leur rivalité sportive et leur futur affrontement en Ligue des Champions, le PSG et le Real Madrid aiment faire des affaires l'un avec l'autre. C'est d'ailleurs à Madrid que le club parisien pourrait aller chercher le milieu qu'il recherche tant, Casemiro.

Le PSG a un besoin vital de renforcer son entrejeu, souvent considéré comme plus faible depuis quelques saisons. Le club parisien explore toutes les possibilités. Les pistes anglaises avec Tanguy Ndombélé ou Paul Pogba, françaises avec Paqueta et aussi espagnoles. Les Parisiens seraient très intéressés par un cadre du Real Madrid, Casemiro. Le milieu brésilien de 29 ans est arrivé en 2013 dans la capitale espagnole, faisant partie de l'équipe madrilène qui a accumulé les victoires en Ligue des Champions. Il est un taulier de l'entrejeu bien entouré par les expérimentés Toni Kroos et Luka Modric. On pourrait penser que Florentino Perez ne mette son véto à un départ vers un rival comme le PSG, mais pas du tout.

Le Real prêt à laisser Casemiro au PSG pour rajeunir son milieu

Bien au contraire, Florentino Perez ne s'opposerait pas à une opération de ce type, même avec le PSG, comme le révèle le journal espagnol El Nacional. « Si le footballeur voulait partir, les deux clubs devraient s'entendre pour trouver un transfert satisfaisant pour tous », écrivent les journalistes du quotidien. En effet, sous contrat jusqu'en 2025 avec les Merengues, Casemiro rapporterait pas mal d'argent au club espagnol qui doit penser à encaisser un peu s'il veut attirer des stars. Le joueur retrouverait à Paris ses anciens coéquipiers du Real que sont Ramos et Navas ainsi que son ami de la Seleçao, Neymar.

🚨| Real Madrid see Monaco's Aurélien Tchouaméni as the perfect long-term Casemiro replacement. @marca #rmalive pic.twitter.com/R0sO6yDJ4i — Madrid Zone (@theMadridZone) January 21, 2022

Surtout, laisser partir Casemiro s'expliquerait par la possibilité offerte au Real de rajeunir ses troupes et donc son milieu. Les Madrilènes ciblent déjà plusieurs jeunes talents pour leur entrejeu, notamment le Monégasque Aurélien Tchouaméni. Le jeune international français de 21 ans plaît par la qualité de son abattage. Toutefois, si le Français est la cible numéro un, d'autres joueurs sont scrutés en Europe par la Maison Blanche. Il s'agit du Néerlandais Ryan Gravenberch de l'Ajax et du jeune anglais Jude Bellingham qui fait sensation au Borussia Dortmund. Autrement dit, dans ce jeu de chaises musicales, le Real sait ce qu'il fait et il compte bien faire une belle opération dans l'histoire.