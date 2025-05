Barça ‍: Une menace à 40 ME pour Koundé ‍?

Jules Koundé s'est imposé comme un cadre du FC Barcelone. Néanmoins, le latéral droit français connaît souvent des problèmes physiques. Les Catalans doivent trouver une solution de rechange au mercato. Un joueur est ciblé mais il est cher.

Irrésistible à de très nombreuses reprises cette saison, le FC Barcelone ne jouera pourtant pas la finale de la Ligue des champions contre le PSG. Les Catalans ont buté sur la dernière marche nommée Inter Milan. Une défaite cruelle voire imméritée face aux Italiens. Elle s'explique surtout par les problèmes physiques rencontrés par l'effectif blaugrana. Avec un onze souvent identique au fil des matchs, les Barcelonais ont atteint leurs limites physiques cette saison. C'est notamment le cas de Jules Koundé. Le Français s'est blessé au match aller et il n'a même pas fait le déplacement à Milan, laissant sa place à Eric Garcia.

Malheureusement, ce n'est pas la première tuile pour le joueur de l'Equipe de France. Il a déjà cumulé cinq périodes d'indisponibilité depuis son arrivée au Barça en 2022. Un manque de fiabilité qui fait douter ses dirigeants. Ainsi, le directeur sportif Deco travaille pour dénicher un nouvel arrière droit et pas n'importe quel joueur. Selon le site Carpetas Blaugranas, le FC Barcelone veut recruter Jeremie Frimpong au Bayer Leverkusen. Cadre du club allemand, le Néerlandais est dans le viseur des Catalans depuis plus d'un an.

🚨 Liverpool are well informed on Jeremie Frimpong situation and how the installments are defined for his €35/40m release clause.



He remains one of the main names on the shortlist to replace Trent with Frimpong expected to be eventually keen on the move. pic.twitter.com/ulKaT9SZxc