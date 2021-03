Barça : Griezmann et Coutinho sacrifiés pour Haaland ?

Dans : Mercato.

En quête d'un renfort offensif spectaculaire, le FC Barcelone pense à Erling Haaland affirme la presse catalane. Pour cela, le Barça pourrait accepter de vendre Antoine Griezmann et Philippe Coutinho.

Dans l’attente de savoir ce que Lionel Messi va décider concernant son avenir au FC Barcelone, et après l’élimination en Ligue des champions face au PSG, le Barça doit penser à la saison prochaine, tout cela sans oublier que le club désormais dirigé par Joan Laporta a des finances dans le rouge vif. L’époque où tout était possible est terminée du côté de la capitale de la Catalogne, les dépenses colossales réalisées par Josep Maria Bartomeu pour faire signer Dembélé, Coutinho et Griezmann ayant durablement plombé les comptes. Mais sportivement le FC Barcelone ne peut pas rester passif au prochain marché des transferts, et pour un club comme le Barça il est inenvisageable de laisser le marché des transferts se dérouler sans acquérir un renfort de poids, surtout si Lionel Messi s’en va. Alors, le retour de Neymar étant définitivement oublié, tout comme la possible signature de Kylian Mbappé, qui ira au Real Madrid s’il doit quitter le PSG pour rejoindre la Liga, c’est vers Erling Haaland que les regards se tournent. Le buteur du Borussia Dortmund suscite l’intérêt des plus grands clubs du monde, et pour réussir à le faire signer il faudra payer cher, très cher même.

Coutinho et Griezmann out au Barça ?

Au FC Barcelone, on pense évidemment à Erling Haaland pour devenir la nouvelle star des Blaugrana. Mais dans l’état actuel des choses, il est financièrement impossible de s’offrir l’attaquant norvégien, dont le prix aurait été fixé à 150ME par Dortmund comme l’a dévoilé le quotidien Bild. Ce mercredi, Lluis Mascaro, journaliste du quotidien sportif barcelonais Sport, estime que Joan Laporta n’a pas le choix et que l’heure est venue de sacrifier Antoine Griezmann et Philippe Coutinho afin de recruter Erling Haaland. « Le Brésilien et le Français ont déjà eu de nombreuses occasions (trop) qu’ils ont manquées. Il faut désormais changer de cap, et en cela Koeman et Laporta sont clairs, l’avenir s’appelle Haaland », explique Lluis Mascaro, qui accable Philippe Coutinho considéré comme un joueur dont « personne ne veut », mais qui est moins sévère avec Antoine Griezmann, dont il pense cependant qu’il ne réussira jamais à justifier sa signature au FC Barcelone.