Aubameyang signe gratuitement au Barça

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Avec encore un an de contrat avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang était poussé dehors par les dirigeants du club londonien.

Il a compris le message et est arrivé ce lundi à Barcelone. Quelques heures plus tard, il s’est engagé pour le Barça, sans la moindre indemnité de transfert. L’attaquant gabonais, qui avait signé un contrat record avec Arsenal, a fait de gros efforts sur son salaire, et s’est engagé pour le FC Barcelone en étant libre, affirme le Telegraph. De son côté, la presse catalane évoquait elle un prêt d’un an et demi qui n’a pas beaucoup de sens, puisque le joueur serait libre à la fin de son prêt. En tout cas, Aubameyang va prochainement compléter l’attaque du Barça, qui se sera sacrément renforcée cet hiver.