ASSE, Rennes : Énorme concurrence dans ce dossier du mercato

Annoncé dans le viseur de l'AS Saint-Etienne et du Stade Rennais depuis plusieurs jours, Dusko Tosic est aussi suivi en Premier League, et notamment par Leicester.

Suite à une première partie de saison plus ou moins pleine du côté de Besiktas, Dusko Tosic est sur le marché. Ce qui attise forcément les convoitises, car son profil de joueur rôdé aux joutes du football européen ne court pas les rues au poste de défenseur central. Par conséquent, l'ASSE puis Rennes se sont mis en tête de recruter l'international serbe. Sauf que les clubs de Ligue 1 semblent d'ores et déjà relégués dans cette course effrénée, puisque la concurrence étrangère est désormais trop importante.

Selon le média turc Haberturk, Leicester est récemment venu s'ajouter à la liste des clubs intéressés, au même titre qu'Everton, Stoke City, Tottenham, Crystal Palace ou le Celtic. Si la formation de Claude Puel n'est pas forcément à la recherche d'un défenseur d'expérience, sachant qu'il dispose déjà de deux trentenaires, Wes Morgan et Robert Huth, dans son effectif défensif, le LCFC pourrait se laisser tenter par ce joli coup, surtout que Fikret Orman, le président de Besiktas, aimerait acheter Islam Slimani tout en incluant Tosic dans la transaction. Autant dire que le joueur de 33 ans s'éloigne pratiquement pour de bon du championnat de France...