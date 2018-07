ASSE-OM : L’attitude déconcertante de Cabella

Dans : Mercato, ASSE, OM.

Prêté la saison passée par Marseille à Saint-Etienne, Rémy Cabella a parfaitement rempli son rôle, persuadant même les dirigeants stéphanois de faire un effort pour le conserver de manière définitive.

Malheureusement, les discussions entre les deux clubs sont très éloignées en ce qui concerne son indemnité de transfert, et à l’heure actuelle, il y a très peu de chances de voir le meneur de jeu signer rapidement dans le Forez. De quoi le rendre inquiet pour son avenir, alors que Rudi Garcia ne compte pas vraiment sur lui à l’OM ? Sa réponse dans France Football laisse bien entendre que non.

« Quand tu sors d’une saison où tu as joué, où tu as été bon, où les gens t’ont redécouvert, t’es content, tu oublies le futur. Je suis quelqu’un qui vit au jour le jour. Tout le monde en Corse me demande : "Alors le futur, pas trop inquiet ?” Non je ne suis pas inquiet. Je suis libéré dans ma tête. Après une saison comme ça, je suis tranquille. Je reprends avec Marseille, c’est mon contrat. Il me reste deux ans. Je suis un joueur prêté, je reviens dans mon club et je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais faire ma préparation, s’il faut discuter avec le coach, on le fera comme l’année dernière. S’il n’y a pas besoin de discuter, on ne le fera pas et je resterai à Marseille. Il n’y a aucun problème », a prévenu Rémy Cabella, persuadé que sa bonne saison avec les Verts lui ouvrira forcément une porte de sortie intéressante pendant l’été.