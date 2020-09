ASSE : Fofana vendu, l'OL est dans le coup

Dans : Mercato.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, Leicester a fait de Wesley Fofana (ASSE) sa priorité absolue au mercato.

Au cours des derniers jours, les Foxes ont transmis une offre supérieure à 35 ME bonus compris à Saint-Etienne pour s’octroyer les services du natif de Marseille. Inflexibles, les dirigeants de l’ASSE ont refusé cette proposition en or pour ce joueur de 19 ans formé chez les Verts. L’issue de ce dossier reste toutefois incertaine, dans la mesure où Wesley Fofana a officiellement fait savoir qu’il souhaitait quitter Saint-Etienne. Ce potentiel transfert est d’autant plus complexe que Leicester n’est pas le seul club intéressé par Wesley Fofana. En Premier League, West Ham s’est également renseigné mais surtout, l’AC Milan a craqué pour le petit prodige de l’ASSE.

A en croire les informations de Sport Mediaset, le club lombard est sur le point de faire de Wesley Fofana sa priorité, et ainsi défier frontalement Leicester dans ce dossier. Mais selon le média transalpin, l’avenir de Wesley Fofana dépend en grande partie de celui de Lucas Paqueta, courtisé avec assiduité par Juninho à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, l’AC Milan a besoin de vendre afin de s’aligner sur l’offre de Leicester pour Wesley Fofana, et l’OL est clairement la piste la plus chaude du moment pour le grand espoir brésilien de 23 ans. Dans les jours à venir, c’est un énorme jeu de chaises musicales qui pourrait voir le jour. Car en parallèle, Juninho et Jean-Michel Aulas ne passeront officiellement à l’offensive pour Lucas Paqueta qu’en cas de départ d’Houssem Aouar, qui est lui courtisé par Arsenal. Pour rappel, les Gunners ont proposé 35 ME à Lyon pour l’international français, tandis que l’OL exige une somme plus proche de 50 ME.