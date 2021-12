Arsenal vire Aubameyang au mercato

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus l'homme providentiel des Gunners. Déchu de son brassard de capitaine d'Arsenal, le Gabonais a été placé sur la liste des transferts par son club qui est ouvert à toute offre. Toutefois, son salaire peut refroidir plus d'un prétendant.

Arrivé en homme fort à Londres en 2018, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait s'en aller par la petite porte d'Arsenal lors de ce mercato hivernal. Selon ESPN, Arsenal sera à l'écoute des offres concernant son attaquant gabonais, auteur de 92 buts en 163 matches avec les Gunners. Incontournable et indispensable il y a peu avec son club, Aubameyang crispe de plus en plus en interne à cause de problèmes disciplinaires. Des retards, des déplacements à l'étranger non concertés avec son club, ont poussé Mikel Arteta a lui retiré le brassard de capitaine la semaine dernière. L'émergence de la jeune garde offensive d'Arsenal et ses blessures récurrentes le poussent maintenant vers la sortie.

Aubameyang sur le marché mais pas à n'importe quel prix

S'il n'est pas exclu de voir Arsenal conserver son attaquant gabonais, les Gunners ont commencé à sonder le marché européen et les différents prétendants susceptibles de vouloir recruter l'ancien stéphanois. À 32 ans, Aubameyang garde une certaine côte auprès de grosses écuries du vieux continent. Le FC Barcelone notamment qui avait montré son intérêt dès l'été mais qui avait été freiné par ses soucis financiers. La Juventus, le Milan AC et l'Inter sont aussi à l'affût tout comme Chelsea dirigé par Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du Gabonais à Dortmund. Toutefois, le salaire de l'attaquant peut faire reculer ses candidats. Il avait prolongé pour trois années supplémentaires avec Arsenal en septembre 2020 contre un salaire d'environ 250 000 euros hebdomadaires. Les clubs italiens sont donc tentés par un prêt d'Aubameyang tout comme le Barça. Il faudra convaincre Arsenal qui sera exigeant avec les acheteurs étant donné que les Gunners pourraient aussi perdre Alexandre Lacazette en fin de saison. Le Français n'a toujours pas prolongé et la perte de deux de ses attaquants pourrait pousser Arsenal à étudier avec minutie les offres pour son attaquant gabonais.