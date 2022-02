Arsenal offre Lacazette à l'OL

Alexandre Lacazette, en fin de contrat cet été à Arsenal serait invité à quitter le navire d’après la presse anglaise. L’Olympique Lyonnais compte bien sur un retour de son attaquant dans le Rhône.

Arsenal va-t-il faire une croix sur Pierre-Emerick Aubameyang puis Alexandre Lacazette en seulement 6 mois ? C’est le scénario attendu dans la capitale anglaise. D’après 90 min ou encore OLondon World, les dirigeants d’Arsenal n’ont pas l’intention d’offrir un renouvellement de contrat au Français, et ce malgré ses 70 buts en 192 matchs officiels avec les Canonniers. Arrivé chez les Gunners en 2017, l’ancien de l’OL sera enfin de contrat fin juin 2022. Cette saison ne joue pas en sa faveur quant à une éventuelle prolongation puisqu’il totalise cinq petits buts toutes compétitions confondues dont trois en Premier League. Son plus faible total pour le moment depuis son arrivée outre-Manche où il a toujours terminé avec au moins 10 réalisations en fin de championnat. La saison de trop ?

OL president Jean-Michel Aulas: “We’ll do our best to sign Alexandre Lacazette in June”, he said. 🇫🇷 #OL



Lacazette’s out of contract with Arsenal in June. “We’ve always remained in contact with him”, OL director Ponsot confirmed. #AFC pic.twitter.com/ypmoNJYo3C