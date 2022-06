Après l'OM et l'OL, Rudi Garcia trouve enfin un club

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Depuis son départ de l'OL en juin 2021, Rudi Garcia est resté éloigné des terrains sauf pour son activité de consultant pour Canal+. Mais, cela va changer dans les prochaines heures avec une nouvelle aventure en Arabie Saoudite.

On l'oublierait presque mais, il y a un peu plus d'un an, Rudi Garcia était tout proche de devenir champion de France. C'était avec l'OL au terme d'une saison frustrante durant laquelle les Gones ont été champion d'automne avant de finalement échouer au pied du podium. Non conservé, Rudi Garcia n'a pas réussi à convaincre un autre club de l'embaucher au cours de la dernière année écoulée. Conservant une belle petite cote en Europe, l'ancien entraîneur de la Roma, de l'OM et du LOSC a été cité du côté de Manchester United au moment du départ d'Ole Gunnar Solskjaer l'hiver dernier.

Rudi Garcia va devenir entraîneur d'Al Nassr

Mais, finalement, aucun club n'est venu le chercher. Au repos quand il ne couvre pas la Ligue des champions comme consultant pour Canal+, Garcia espérait pouvoir encore montrer son travail à toute l'Europe dans les prochains mois. Toutefois, c'est bel et bien hors du vieux continent que sa carrière sur les bancs de touche va se poursuivre.

Plus exactement en Arabie Saoudite où le club d'Al Nassr devrait en faire son nouveau coach dans les prochaines heures. Le club de Riyad, actuel troisième du championnat saoudien, ne va pas prolonger le contrat de son entraîneur argentin Miguel Angel Russo au-delà du 30 juin prochain. Rudi Garcia pourra donc retrouver ses automatismes sur le banc hors d'Europe avec cette nouvelle expérience, en plus bien valorisée sur le plan salarial.