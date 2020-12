Ang : Cristiano Ronaldo à Manchester, un sponsor prêt à payer !

Dans : Mercato.

Onze ans après avoir quitté Manchester United pour rejoindre le Real Madrid, Cristiano Ronaldo pourrait revenir chez les Red Devils grâce au soutien de Chevrolet.

Depuis plusieurs saisons Manchester United semble courir derrière sa légende, la formation anglaise ne faisant plus trembler la Premier League et l’Europe comme cela a longtemps été le cas. Afin de se relancer, les dirigeants mancuniens semblent cependant toujours pouvoir compter sur leurs sponsors, Manchester étant toujours une grosse machine à cash. Et pour faire de nouveau rêver Old Trafford, rien de tel que le retour de Cristiano Ronaldo, lequel a contribué à l’énorme histoire des Red Devils. Sauf qu’entre son départ de Manchester United en 2009 pour le Real Madrid et maintenant, les prix ont augmenté, et que pour financer son transfert de la Juventus et payer CR7, le club anglais aura besoin d’énormément d’argent. Mais la presse anglaise affirme que Chevrolet, sponsor maillot de Manchester United, est prêt à signer un chèque XXL.

La marque américaine aurait constaté l’énorme visibilité donnée par Cristiano Ronaldo à Jeep, sponsor maillot de la Juventus, ce constructeur appartenant lui à la famille Agnelli, qui possède bien évidemment le club turinois. Les actionnaires de Chevrolet ont donc prévenu les propriétaires américains de Manchester United qu’ils pouvaient compter sur eux pour tenter de faire revenir CR7 lors du prochain mercato en prenant en charge une partie de l’opération, sachant que Cristiano Ronaldo empoche tout de même près de 31ME par an. Mais Chevrolet considère que c'est le prix à payer pour permettre au club anglais de revenir au tout premier plan sur le plan mondial, ce qui sera évidemment bon non seulement pour Manchester United mais également pour le constructeur américain. La Juventus et Jeep auront probablement un avis contraire sur le même sujet, la bataille pourrait être chaude.