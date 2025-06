André Onana refuse d'aller à Monaco

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Monaco disputera la Ligue des champions la saison prochaine et veut donc considérablement renforcer son effectif. Le club de la Principauté a des vues sur André Onana.

L'AS Monaco est toujours un club à suivre lors des périodes de mercato. Surtout quand le club de la Principauté s'apprête à disputer la Ligue des champions. La direction monégasque veut prendre son temps pour renforcer son effectif mais ne manque pas pour autant d'ambitions. Monaco a des vues sur Paul Pogba, Ansu Fati ou encore André Onana. Le dernier cité est annoncé partant de Manchester United. Il faut dire que le Camerounais ne convainc pas du tout sa direction, comme les fans et observateurs des Red Devils. Monaco veut tenter sa chance et se pense capable de convaincre l'ancien de l'Inter de se relancer dans le sud de la France.

Onana à Monaco, rien n'est encore mort mais...

Cependant, selon les informations de ESPN, Onana veut pour le moment rester à Manchester United et n'envisage aucun départ. Reste à savoir si cela sera réciproque. En effet, si Ruben Amorim ne comptait plus sur son gardien de but, alors il pourrait envisager une arrivée à l'AS Monaco. En Angleterre, on croit savoir que Manchester United aimerait beaucoup faire venir Emiliano Martinez.

En fin de contrat avec les pensionnaires d'Old Trafford en juin 2028, André Onana est estimé à quelque 25 millions d'euros. Un sacré investissement pour l'AS Monaco, qui pourrait privilégier un prêt dans un premier temps. Tout semble ouvert pour l'ancien de l'Inter, qui se devra d'être fort mentalement lors de son retour à l'entrainement. La saison vécue par Manchester United a été chaotique et le club anglais ne disputera aucune coupe d'Europe dans quelques semaines. Forcément inacceptable pour une institution pareille en Premier League.