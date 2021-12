All : Madrid et Haaland, premier contact officiel !

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Les dirigeants de Dortmund ne le cachent désormais plus, le Real Madrid a pris un premier contact afin de connaître les conditions de la venue d'Erling Haaland au prochain mercato.

Le Real Madrid semble vouloir frapper fort lors du mercato 2022 puisque si l’intérêt du club de Florentino Perez pour Kylian Mbappé n’est plus vraiment un secret, il est désormais de plus en plus clair que les Merengue veulent également obtenir la signature d’Erling Haaland, la machine à marquer des buts du Borussia Dortmund. Pendant longtemps, le club allemand a refusé d’envisager un départ du cyborg norvégien, espérant toujours convaincre Haaland et Mino Raiola de l’intérêt de rester un peu plus en Bundesliga, mais l’agent de la star norvégienne a convaincu les responsables du BVB que cette fois l’heure était venue de se mettre autour d’une table et de parler d’un transfert de leur buteur vedette. Se confiant dans les colonnes de Bild, le directeur général du Borussia Dortmund admet que le sujet devient brûlant et qu’il a déjà reçu un premier appel concernant Erling Haaland.

Le Real Madrid s'intéresse beaucoup à Haaland

En effet, dans le puissant média allemand, Hans-Joachim Watzke explique que le Real Madrid affûte ses arguments, et son chèque, pour obtenir la signature d’Erling Haaland. « Peu importe l’endroit où je sois, tout le monde me parle d’Erling Haaland. Tout ce que je sais, c'est que si les grands clubs européens sont sur le dossier et que le Real Madrid s'intéresse vraiment beaucoup à lui et c'est confirmé. Il se peut qu’Erling parte, mais il se peut aussi qu'il reste. Il y a quelques jours j'ai eu une très bonne conversation avec Mino Raiola et cette discussion téléphonique était plutôt amicale et nous aurons certainement une autre réunion dans les prochaines semaines. De mon côté, je pense qu'il sera mieux en Liga qu'en Premier League », a confié le dirigeant du Borussia Dortmund, histoire de mettre un peu de pression sur l'ensemble des clubs intéressés par Erling Haaland et faire grimper les prix du buteur norvégien.