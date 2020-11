All : Haaland peut battre les 222ME de Neymar !

Dans : Mercato.

Erling Haaland enfile les buts avec le Borussia Dortmund en Ligue des champions et en Bundesliga. La machine norvégienne voit sa valeur exploser sur le mercato.

C’est la star de ce début de saison en Europe, Eerling Haaland fait parler la poudre, même si en Bundesliga le Borussia Dortmund est derrière le Bayern Munich. Le géant norvégien de 20 ans a déjà marqué 10 buts en championnat d’Allemagne, 6 en Ligue des champions, et forcément sa valeur financier explose totalement. Alors que la presse allemande affirme et répète que le clan Haaland a prévu une clause libératoire à 75ME en 2022, alors qu’il est lié avec le BVB jusqu’en 2024, l’Observatoire du Football CIES dévoile ce lundi sa dernière étude sur le prix des joueurs. Et là encore, Erling Haaland frappe très fort puisque son prix a augmenté de 35ME en seulement un mois, un record dans le genre.

De quoi affoler les compteurs et inciter les clubs intéressés par le cyborg de Dortmund à se remuer. « Le prodige norvégien Erling Haaland est en tête de classement pour les footballeurs avec une valeur estimée supérieure aux €80M : €155M comparé à €120M à la fin du mois d’octobre (+€35M). Si la clause de départ de €75M valable dès 2022 mentionnée par les médias existe réellement, Borussia Dortmund sera certainement tenté de le transférer à un prix bien plus élevé dès la fin de cette saison. Si Erling Haaland continue de marquer à ce rythme, une fois la pandémie COVID-19 terminée, il pourrait battre le record de la somme de transfert la plus élevée actuellement détenu par Neymar (€222M) », expliquent les spécialistes suisses du CIES. Du côté du Real Madrid, on doit croiser les doigts afin que la clause libératoire à 75ME soit réelle et surtout que le clan Haaland ne prolongera pas à Dortmund pour la faire sauter.