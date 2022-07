Adrien Rabiot à l’OM, la folle rumeur

Dans : Mercato.

Par La Rédaction

Indésirable à la Juventus de Turin, Adrien Rabiot aurait trouvé une porte de sortie pour le moins surprenante, à l’OM, son ancien club rival.

Rabiot et la Juventus de Turin, le divorce est proche. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs envoient le joueur français loin de l’Italie. Malgré 45 matchs disputés la saison dernière, le joueur de 27 ans peine à afficher son meilleur niveau et ne semble toujours pas avoir convaincu Massimiliano Allegri de l’intégrer au 11 titulaire. Les dirigeants italiens sont actuellement en train de lui chercher une porte de sortie. D’abord annoncé au PSG pour un retour, le vainqueur de la Ligue des Nations a été propulsé dans les rangs de l’Olympique Lyonnais au début de ce mercato. Mais la forte concurrence dans ce secteur (Paqueta, Tolisso, Faivre, Reine-Adélaïde, Aouar) n’offre pas de garantie suffisante à Rabiot. Un autre club français a été murmuré pour un mariage assez inattendu, l’Olympique de Marseille.

Adrien Rabiot prêt à trahir le PSG ?

C’est l’insider et ex-responsable de la communication d’Angers, Mohamed Toubache-Ter qui a balancé la bombe en premier, ce mercredi 27 juillet. Il explique que Pablo Longoria, le président du club phocéen, pourrait se diriger vers l’option Rabiot afin de renforcer l’entrejeu marseillais. Une rumeur complètement folle, sachant qu’Adrien Rabiot a été formé au Paris SG et qu'il a porté les couleurs du club pendant 7 saisons. Les mouvements de joueurs emblématiques sont rares entre les deux clubs, même si l’exemple de Lassana Diarra démontre que passer de l’OM au PSG est encore possible. L’OM a les moyens nécessaires pour réaliser ce joli coup et deviendrait à sûrement beaucoup plus compétitif si cet intérêt se confirme et qu’un accord est trouvé entre les deux clubs. Marseille envoie un signal fort avec l’objectif de soigner son retour en Ligue des Champions.