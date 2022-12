Accord signé entre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr ?

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Actuellement au Qatar avec l'équipe du Portugal, Cristiano Ronaldo a donné son accord au club saoudien d'Al-Nassr affirme ce lundi le quotidien sportif Marca.

Le Portugal jouera mardi soir contre la Suisse son huitième de finale du Mondial 2022 au Lusail Iconic Stadium. Et pour continuer sa route au Qatar, l’équipe de Fernando Santos compte évidemment sur un grand Cristiano Ronaldo, CR7 ne s’étant pas réellement mis en valeur avec sa sélection dans cette Coupe du Monde à l’inverse de Kylian Mbappé ou Lionel Messi. Pour le quintuple Ballon d’Or, cette compétition arrive à un moment charnière de sa carrière puisque quelques jours avant le début du Mondial, Manchester United a annoncé le départ immédiat la star portugaise après une interview démentielle accordée en Angleterre. Cependant, Cristiano Ronaldo ne rejoindra pas les rangs du Pôle Emploi portugais, puisque ce lundi, Marca affirme que CR7 va bel et bien avec Al-Nassr, le richissime club saoudien. Le média sportif espagnol communique quelques détails sur ce deal qui serait déjà validé.

Cristiano Ronaldo écrase Messi et Mbappé

Marca est lucide en affirmant que Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes ont compris qu’aucun très gros club susceptible de gagner la Ligue des champions ne voulait du joueur et que cette signature en Arabie Saoudite était surtout l’occasion pour CR7 de réaliser une opération qui le fera entrer dans l’histoire du football puisque les sommes évoquées sont stratosphériques. En effet, en signant à Al-Nassr, le mari de Georgina Rodriguez a la certitude d’empocher 200 millions par an sur deux saisons et demi, faisant passer Mbappé et Messi pour des smicards. Ce nouveau contrat entrera en application dès le 1er janvier 2023, le club saoudien voulant rapidement profiter de sa nouvelle star, et avoir ainsi les projecteurs sur lui.