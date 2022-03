Abramovitch met l'Inter Milan dans le rouge !

L'été dernier, Chelsea cassait sa tirelire pour s'offrir l'attaquant de l'Inter Milan, Romelu Lukaku contre 113 millions d'euros. Un transfert payé sur plusieurs indemnités échelonnées dans le temps. Toutefois, les récents problèmes des Blues font peur aux Nerazzuri.

Dans un football où les coûts sont toujours plus élevés avec des prix croissants dans les transferts, la mode n'est plus au paiement comptant. Les gros clubs, endettés par cette inflation galopante, préfèrent maintenant lisser le paiement d'un joueur dans le temps donnant la somme totale par mensualités régulières. C'est le cas de Chelsea pour Romelu Lukaku. Les Blues se sont mis d'accord avec l'Inter l'été dernier pour le rapatriement du Belge à Londres contre 113 millions d'euros. Toutefois, en août dernier, le club londonien n'a payé directement que 22 millions d'euros aux Italiens avant de se mettre d'accord pour donner le reste en fin de saison.

À ce jour, Chelsea doit encore plus de 84 millions d'euros à l'Inter Milan dans le cadre du transfert de Lukaku. Mais, les choses se sont compliquées ces derniers temps avec les sanctions subies par les Blues et leur président Roman Abramovitch, proche de Vladimir Poutine. Parmi celles-ci, un gel du club sur le marché des transferts avec aucune vente ni recrutement autorisés. Chelsea peut difficilement rendre son argent à l'Inter.

Chelsea owner Roman Abramovich has been officially sanctioned. All UK assets frozen: sale of the club on hold. No merchandise or ticket sale allowed. 🚨 #CFC



Statement also reports that “new contracts, player transfers or merchandise sales for Chelsea have been prohibited”. pic.twitter.com/UYX7NaMO1f